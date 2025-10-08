Все люди имеют как открытые, так и скрытые стороны характера. Астрология помогает взглянуть на эти менее заметные черты — ту «тёмную» сторону, которая проявляется не всегда и не всем.

Как проявляются отрицательные черты

Эзотерики отмечают, что у каждого знака есть свои слабости и недостатки. Ниже — краткий обзор того, что может скрывать каждый знак Зодиака.

Овен — трудности в командной работе, не всегда умеют сотрудничать с другими.

Телец — склонны к отсутствию сдержанности и импульсивности.

Близнецы — не всегда ценят собственные возможности и таланты.

Рак — могут проявлять манипулятивность, не уважая личные границы окружающих.

Лев — склонны жаловаться и искать поддержку, проявляя эмоциональную уязвимость.

Дева — имеют проблемы с финансовой дисциплиной и экономией.

Весы — скрывают эмоции, не показывают чувства до последнего.

Скорпион — с трудом удерживают эмоции под контролем, склонны к сильным вспышкам.

Стрелец — не умеют рационально распоряжаться деньгами.

Козерог — могут проявлять предательство в отношениях или деловых связях.

Водолей — склонны к обману, иногда скрывают правду даже от близких.

Рыбы — могут быть агрессивными, провоцировать конфликты и ссоры.

Эти черты не делают знаки «плохими» — они просто часть характера, которую важно понимать, чтобы лучше взаимодействовать с собой и окружающими.

Источник: news.hochu