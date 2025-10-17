Есть люди, словно рожденные под счастливой звездой — удача буквально следует за ними по пятам. Даже когда судьба устраивает испытания, они выходят из них победителями. Астрологи считают, что именно эти три знака Зодиака чаще других становятся любимцами фортуны.

♏ Скорпион

Скорпионы — настоящие везунчики судьбы. Их интуиция и внутренняя сила помогают справляться даже с самыми сложными задачами. Им стоит лишь решиться — и события будто подстраиваются под их планы. Даже если не всё получается с первого раза, они всё равно добьются успеха и прибыли.

♎ Весы

Весы тонко чувствуют энергетику людей и заранее распознают опасность. Их природная интуиция спасает от ошибок, а творческий потенциал и умение видеть возможности приносят стабильный доход. Это люди, у которых всегда есть план Б и ощущение внутреннего равновесия.

♉ Телец

Упрямство Тельцов — их главный козырь. Они знают, чего хотят, и уверенно идут к своей цели. Стоит им представить мечту в деталях — и Вселенная уже начинает прокладывать дорогу к её осуществлению. В ближайшее время Тельцам обещают надёжного партнёра и эмоциональный комфорт.

