Зимнее время в Латвии 2025: как подготовиться и сохранить здоровье 0 77

Люблю!
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зимнее время в Латвии 2025: как подготовиться и сохранить здоровье

В последнее воскресенье октября в Латвии произойдёт переход на зимнее время. В ночь с 25 на 26 октября стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Такое изменение режима влияет на биологические часы человека: приходится адаптироваться к новому графику, корректировать планы и подстраиваться под изменённые ритмы сна и бодрствования. Всё это может сказываться на самочувствии и работоспособности.

Чтобы смена времени прошла максимально мягко, специалисты рекомендуют следующее:

Используйте дополнительный час с умом

Ваш организм может пробуждаться по привычному расписанию, даже несмотря на переведённые стрелки. Это отличная возможность посвятить утро чему-то полезному: лёгкой разминке, короткой прогулке на свежем воздухе или привычным ритуалам — уборке, играм с питомцем, чашке чая в тишине. Главное — сохранять полноценный восьмичасовой сон, чтобы восстановление ресурсов проходило качественно.

Не перегружайте первые дни

Если есть возможность, не загружайте первую неделю после перевода часов важными проектами, переговорами или стрессовыми задачами. Позвольте себе плавно войти в новый ритм.

Исключите энергетики и алкоголь

Такие напитки дестабилизируют нервную систему и усиливают усталость. Лучше заменить их травяными чаями или натуральными отварами, например, из сухофруктов.

Включайте свет с утра

Когда просыпаетесь, откройте шторы и впустите в комнату дневной свет — это поможет организму быстрее «включиться» и начать день в нужном темпе.

Не доводите себя до переутомления

Переход на зимнее время — это уже стресс для организма. Постарайтесь избегать чрезмерной физической активности, особенно это важно для пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Днём стоит выбирать спокойные занятия и расслабляющую музыку.

Засыпайте в тишине

Перед сном рекомендуется исключить любые источники шума и света. Минимум за полчаса до сна отложите телефон, выключите телевизор и любые гаджеты. Это поможет быстрее погрузиться в глубокий сон.

Проводите больше времени на улице

Свежий воздух остаётся важным элементом в поддержании здоровья и настроения. Если выйти на улицу не получается, чаще проветривайте комнату.

Поддерживайте иммунитет

Перед наступлением холодов иммунная система нуждается в особой поддержке. Подумайте о витаминах — но только после консультации с врачом.

Пересмотрите питание

Не добавляйте организму стрессов — особенно на фоне смены времени. Сбалансируйте рацион: уберите фастфуд, жирную и тяжёлую пищу, сведите к минимуму сладкое. Делайте ставку на свежие фрукты и овощи. Следите за водным балансом.

Воздержитесь от вождения

В первые дни после перевода времени растёт число аварий на дорогах. Нарушение режима сна и бодрствования может повлиять на концентрацию. Если чувствуете усталость — лучше отказаться от вождения автомобиля.

Большая часть этих советов будет актуальна не только во время сезонной смены времени, но и в повседневной жизни. Они помогают сохранить баланс, улучшить общее самочувствие и поддерживать здоровье — как физическое, так и психологическое.

#время #полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
