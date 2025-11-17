Baltijas balss logotype
Почему стоит игнорировать гороскопы и жить своей жизнью

Люблю!
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит игнорировать гороскопы и жить своей жизнью

Гороскопы кажутся увлекательными и иногда даже «точными», но у них есть серьёзные ограничения. Эксперт выделил пять причин, почему не стоит слепо полагаться на предсказания звезд.

Эксперт: Галина Янко, ясновидящая

1. Нет абсолютных гарантий

Гороскоп составлен на основе положения Солнца в момент твоего рождения, но это лишь одна из многих переменных. Планеты, Луна, дома гороскопа — всё это может кардинально менять картину. Поэтому общий гороскоп для твоего знака может быть правдой на 70%, а может и на 20%.

2. Кто его писал?

Читая гороскоп в интернете или журнале, сложно проверить компетентность автора. Профессиональный астролог — редкость. А новичок или шарлатан могут выдать что угодно. Слепо верить каждому предсказанию — значит отдавать контроль своей жизни чужой интерпретации.

3. Будущее вариативно

Любой прогноз — это лишь вероятностный сценарий. Невозможность учесть все случайные события и личные решения делает предсказание условным. В жизни мы создаём события сами, а не звёзды.

4. Астрологи тоже ошибаются

Даже опытный специалист работает с символами и интерпретациями, где многое зависит от субъективного взгляда. Ошибка или неверная трактовка возможны, а значит, даже самый «точный» гороскоп — не истина в последней инстанции.

5. Ответственность за жизнь — твоя

Задумайся, зачем тебе гороскопы? Внутри себя каждый человек понимает: судьбу строим мы сами. Любое решение, маленькое или большое, — наша личная ответственность. А гороскопы — лишь развлечение, а не руководство к действию.

#гороскоп
