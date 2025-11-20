Вроде бы мы перестали носить дома растянутые линялые майки и треники с вытянутыми коленками или халаты в драконах, но вопрос «Что надеть» все равно остается актуальным, ведь домашний гардероб продолжает быть неотъемлемой частью стиля и повседневного комфорта.

В 2025 году тренды смещаются в сторону тканей, которые не просто «не жмут», а ухаживают за телом, силуэтов, которые любят и объятия, и движение, и оттенков, которые радуют глаз. Стилист Алина Лобанова рассказала о главных направлениях одежды для дома и сна, которые стоит присмотреть уже сейчас.

Спокойные силуэты из мягких фактур

Свободные, но не бесформенные модели — базовый тренд. Футболка с круглым вырезом и широкими рукавами, штаны-джоггеры из мягкого трикотажа, наборы «кофта и брюки» с прямой линией — все это удобно, натурально и визуально приятно. «Требование одно: ткань должна дышать и буквально обнимать тело без всякого стеснения, особенно в холода. Важен не просто комфорт, а ощущение себя стильной и привлекательной — даже если весь день проходишь в своей уютной и тактильно приятной пижаме», — утверждает эксперт.

Тканевые технологии: охлаждение, антибактериальные качества, легкость

К вопросу о натуральности — список приемлемых тканей давно перестал ограничиваться только хлопком. Текстильные бренды внедряют технологии, которые еще недавно были прерогативой активных видов спорта. Трикотаж с охлаждающим эффектом, ткань с антибактериальной пропиткой, легкие смеси модала или бамбука — все это делает сон и отдых более комфортным. Важно: даже дома тело заслуживает «премиум-тек» вариант.

Микс домашней и уличной эстетики

Домашняя одежда больше не используется только и исключительно по прямому назначению. Нынче тренд — гибрид: свитер из кашемира, который можно носить и дома, и на прогулке, мягкие брюки, которые можно стилизовать с кедами и кожаной курткой, кардиган-пальто, идеально подходящий для встречи с подругами или шоппинга и для вечернего кино у себя в гостиной. Такая одежда работает и для отдыха, и для полноценных выходов в свет.

Пастельная гамма и мягкие акценты

От дресс-кода домашнего гардероба уходят серые безликие и немаркие оттенки, на смену приходят теплые нейтральные и пастели: карамель, нежный чайный цвет, приглушенный морской, матовый терракот. «Они создают ощущение уюта и легкости одновременно. А если хочется цветового акцента — выбирайте крупную вязку или пижамный комплект с тонкой полосой насыщенного цвета, забавным мультяшным принтом или мотивирующим девизом», — советует стилист.

Уделяем внимание деталям — и обуви

Домашняя одежда выигрывает, когда она правильно скроена и сшита. Мягкие манжеты, вшитые легкие пояса, лишние застежки и пуговицы исключены. Дополняют образ уютные слиперы, шерстяные носки, теплые тапочки с нескользящей подошвой или минималистичные домашние лоферы.