Успеть до 31 декабря: чек-лист дел, которые надо завершить к Новому году

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Успеть до 31 декабря: чек-лист дел, которые надо завершить к Новому году

2025 год стремительно близится к финалу. И мы на этой финишной прямой неизбежно ускоряемся, пытаясь доделать все, что было запланировано. Войти в Новый год с чистой совестью и ощущением собственной продуктивности — важно, но не всем это удается. Клинический психолог Екатерина Макарова порекомендовала не пытаться объять необъятное и выполнить программу максимум. Иначе к праздничным каникулам вы приползете выжатыми как лимон, даже радоваться и отмечать сил не останется.

Поэтому предлагаем действовать исходя из четкого плана. Он может варьироваться в ту или иную сторону, в зависимости от ваших личных обстоятельств и предпочтений.

Работа

Все зависшие проекты лучше завершить до конца декабря. Если же они настолько глобальны, что на их реализацию нужно несколько месяцев, завершаем самые важные этапы, дабы поставить промежуточную точку. «Потому что новогодние каникулы в любом случае сделают паузу, расслабят. А релаксировать вдвойне приятнее, когда у тебя стоит жирная точка в тяготящих задачах с пометкой "выполнено»«, — напоминает психолог.

Уборка

Разбор гардероба, перестановки, вытирание пыли в дальних шкафчиках лучше делать не непосредственно перед праздником, а в ноябре-первой декаде декабря. Предновогодняя суета превратит вашу жизнь в суматоху, вы будете бегать с подарками, участвовать в корпоративах, встречаться с друзьями и некогда будет заниматься тем, что наметили», — предостерегает Екатерина Макарова. Поэтому глобальную уборку намечаем на ближайший уикэнд, а в финале года просто проходимся по квартире с пылесосом и влажной тряпочкой.

Личная жизнь

Речь не о завершении отношений. Хотя в некоторых случаях лучше закончить тяготящий вас долгоиграющий роман, чтобы в новом году открыться другому человеку. Если же у вас на любовном фронте все стабильно и вполне устраивает, подумайте, что вы забыли/не успели сказать и сделать. «Если есть какие-то вещи, какие тянут вас назад, вниз, с кем-то не поговорили, какие-то важные вопросы не обсудили, у кого-то не попросили прощения, кому-то не сказали что-то очень важное. Где-то вы дуетесь, а хотели бы помириться и начать общаться открыто. Где-то вы поссорились с кем-то и чувствуете за собой определенную неправоту. Лучше признаться в этом заранее, чтобы вот этот маленький должок перед близким человеком, перед другом, даже перед вселенной не тянул вас в прошлое», — говорит эксперт. Это касается не только партнера, но и других близких: друзей, ребенка, родителей.

Здоровье

Если у вас в программу этого года входил чекап, который все некогда было сделать по разным причинам, в декабре вы его точно не сделаете. Поэтому, если он у вас запланирован, лучше всего, как и уборку в доме и покупку подарков, перенести его где-то на ноябрь. «Ну и как врач, желаю вам в этом чекапе получить сплошную норму, а если уж где-то есть какие-то отклонения, то до Нового года успеть получить профилактические коррекционные назначения врача», — заключает медик.

