Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

8 продуктов, которые реально помогают укрепить иммунитет 0 191

Люблю!
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 8 продуктов, которые реально помогают укрепить иммунитет

Повысить защитные силы организма можно не только витаминами — достаточно добавить в рацион несколько простых, но эффективных продуктов. Они помогают бороться с воспалением, поддерживают энергию и ускоряют восстановление во время простуды.

1. Чеснок — природный антисептик

Чеснок содержит аллицин — мощное противомикробное вещество. Регулярное употребление помогает вдвое снизить риск простуд. Чеснок можно не жевать — достаточно проглотить дольку, запив водой.

2. Цветные овощи — витаминный заряд

Красный перец, брокколи, тыква, свёкла и морковь богаты витаминами A, C и группой B. Поддерживают кожу, зрение, иммунитет и пищеварение. Лучше запекать или готовить на пару, чтобы сохранить максимум пользы.

3. Редька — антиоксиданты и поддержка микрофлоры

Редька содержит витамин С, витамины группы B и много антиоксидантов. Улучшает работу кишечника, выводит токсины и повышает иммунитет. Классическое сочетание — редька с медом, но мед нельзя добавлять в кипяток.

4. Имбирь — согревает и снимает воспаление

Эфирные масла имбиря улучшают кровообращение и облегчают дыхание. Имбирный чай помогает при простуде, упадке сил и переохлаждении. Заваривают корень горячей, но не кипящей водой.

5. Куркума — натуральный противовоспалительный компонент

Куркумин в составе куркумы работает как мягкий природный антибиотик, поддерживает печень и пищеварение. Ее можно добавлять в любые блюда либо использовать для полоскания горла с теплой водой и солью.

6. Жирная рыба — омега-3 и витамин D

Лосось, скумбрия, форель и тунец содержат омега-3, цинк и витамин D. Эти элементы уменьшают воспаление, поддерживают иммунные клетки и укрепляют организм в сезон простуд.

7. Шиповник — концентрат витамина С

В ягодах шиповника витамина С в десятки раз больше, чем в лимоне. Отвар укрепляет сосуды, выводит токсины и защищает от инфекций. Заваривают сушёные ягоды в термосе, при желании добавляя мед.

8. Куриный бульон — поддержка при болезни

Горячий бульон облегчает симптомы простуды, уменьшает воспаление и ускоряет восстановление. В нем много аминокислот и витамина B₆, которые помогают организму бороться с инфекциями. На основе бульона можно приготовить лёгкий овощной суп.

Читайте нас также:
#продукты #витамины #иммунитет #простуда #антибиотики #здоровье #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хобби или зависимость? Психолог — о повальном увлечении сериалами
Изображение к статье: Можно ли «натренировать» волосы, чтобы они реже пачкались
Изображение к статье: Подышите, побейте руками воздух: 7 рабочих техник управления стрессом
Изображение к статье: Робуста или арабика? Какой сорт кофе меньше красит зубы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео