Повысить защитные силы организма можно не только витаминами — достаточно добавить в рацион несколько простых, но эффективных продуктов. Они помогают бороться с воспалением, поддерживают энергию и ускоряют восстановление во время простуды.

1. Чеснок — природный антисептик

Чеснок содержит аллицин — мощное противомикробное вещество. Регулярное употребление помогает вдвое снизить риск простуд. Чеснок можно не жевать — достаточно проглотить дольку, запив водой.

2. Цветные овощи — витаминный заряд

Красный перец, брокколи, тыква, свёкла и морковь богаты витаминами A, C и группой B. Поддерживают кожу, зрение, иммунитет и пищеварение. Лучше запекать или готовить на пару, чтобы сохранить максимум пользы.

3. Редька — антиоксиданты и поддержка микрофлоры

Редька содержит витамин С, витамины группы B и много антиоксидантов. Улучшает работу кишечника, выводит токсины и повышает иммунитет. Классическое сочетание — редька с медом, но мед нельзя добавлять в кипяток.

4. Имбирь — согревает и снимает воспаление

Эфирные масла имбиря улучшают кровообращение и облегчают дыхание. Имбирный чай помогает при простуде, упадке сил и переохлаждении. Заваривают корень горячей, но не кипящей водой.

5. Куркума — натуральный противовоспалительный компонент

Куркумин в составе куркумы работает как мягкий природный антибиотик, поддерживает печень и пищеварение. Ее можно добавлять в любые блюда либо использовать для полоскания горла с теплой водой и солью.

6. Жирная рыба — омега-3 и витамин D

Лосось, скумбрия, форель и тунец содержат омега-3, цинк и витамин D. Эти элементы уменьшают воспаление, поддерживают иммунные клетки и укрепляют организм в сезон простуд.

7. Шиповник — концентрат витамина С

В ягодах шиповника витамина С в десятки раз больше, чем в лимоне. Отвар укрепляет сосуды, выводит токсины и защищает от инфекций. Заваривают сушёные ягоды в термосе, при желании добавляя мед.

8. Куриный бульон — поддержка при болезни

Горячий бульон облегчает симптомы простуды, уменьшает воспаление и ускоряет восстановление. В нем много аминокислот и витамина B₆, которые помогают организму бороться с инфекциями. На основе бульона можно приготовить лёгкий овощной суп.