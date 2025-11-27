Baltijas balss logotype
Французская формула стиля: как носить и с чем сочетать водолазку этой зимой

Люблю!
Дата публикации: 27.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Французская формула стиля: как носить и с чем сочетать водолазку этой зимой

Француженки давно и успешно сделали водолазку тем самым элементом гардероба, который держит образ — лаконичный, теплый, интеллектуальный и женственный разом. Зимой она становится не просто базой, а настоящей опорой: закрывает шею, подчеркивает линию плеч, создает аккуратный силуэт и вписывается почти в любой стиль — от строгого делового до кокетливо-богемного. Чтобы водолазка работала на образ, важно знать несколько правил выбора и сочетаний. Стилист Маша Ведерникова рассказала о них.

Выбираем правильную пряжу

Ключ к французской элегантности — ткани. Идеальная водолазка мягкая, тонкая, пластичная, без намека на рыхлость. Самые удачные варианты — кашемир, шелк с мериносом, вискозно-шерстяные смеси. «Такие модели тонко облегают фигуру, но не тянутся, не морщинят и не раздражают кожу. Лучше избегать плотного акрила и объемной вязки: они добавляют массивности и делают образ более тяжелым, чем хотелось бы в эстетике француженки», — объясняет эксперт.

main-45.jpg

Тонкая водолазка как первый слой

Парижанки используют водолазку как не самый заметный, но стильный слой. Она прекрасно работает под жакетом, твидовым пиджаком, кожаной курткой, даже под платьем без рукавов. Тонкий трикотаж не создает лишнего объема и прекрасно встраивается в силуэт, оставляя образ чистым и лаконичным. Особенно красиво смотрятся темные водолазки как база под светлый верх — извечно прекрасная классика.

Водолазка и джинсы — беспроигрышный повседневный образ

Самый что ни на есть французский прием — сочетать водолазку с правильными джинсами. Подойдут прямые, слегка расслабленные модели или укороченные с аккуратным ботинком. «Добавьте ремень, маленькую сумку и теплое пальто — получится непринужденный образ в духе романтических фильмов. Важно лишь помнить о пропорциях: если джинсы свободные, водолазка должна быть тонкой и облегающей, чтобы балансировать объем», — советует стилист.

86c.jpg

Идеальный дуэт с юбками

Трикотажная водолазка делает чудеса в образах с юбками: подчеркивает талию, вытягивает силуэт и добавляет мягкой женственности. С миди-плиссе образ становится утонченным, а с прямой шерстяной юбкой — более строгим и архитектурным, так же сработает и А-силуэт длиной до колена. С мини же аутфит станет чуть дерзким, особенно с высокими сапогами.

golf8.jpg

Игра с аксессуарами: как оживить базу

Водолазка — идеальный фон для украшений. Короткие цепочки, массивные серьги, тонкие браслеты — все смотрится ярче и интереснее на спокойном трикотаже. Для завершенного образа добавляют мягкий шарф, берет или структурированную сумку, а еще француженки любят цветовые акценты: красная помада, темные очки, яркие перчатки — маленькие штрихи, которые двигают образ в сторону истинной парижской легкости.

Turtleneck-16.jpg

Читайте нас также:
#мода #стиль #джинсы #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

