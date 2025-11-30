Выбирая время для душа, важно учитывать не только привычку, но и пользу для здоровья. Эксперты уверены, что вечернее мытьё может дать больше преимуществ.

Доктор Джейсон Сингх отмечает, что тёплый душ вечером способствует выработке мелатонина — гормона сна. Во время вытирания полотенцем тело остывает до оптимальной температуры, что помогает легче заснуть.

Кроме того, вечерний душ особенно полезен для сухой кожи, так как позволяет увлажнить её перед сном. Утренний душ, однако, тоже имеет смысл — за ночь на коже скапливаются пот и отмершие клетки, вызывающие неприятный запах и дискомфорт.

Источник: rnews