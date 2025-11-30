Baltijas balss logotype
Вечерний или утренний: когда душ приносит больше пользы

Люблю!
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вечерний или утренний: когда душ приносит больше пользы

Выбирая время для душа, важно учитывать не только привычку, но и пользу для здоровья. Эксперты уверены, что вечернее мытьё может дать больше преимуществ.

Доктор Джейсон Сингх отмечает, что тёплый душ вечером способствует выработке мелатонина — гормона сна. Во время вытирания полотенцем тело остывает до оптимальной температуры, что помогает легче заснуть.

Кроме того, вечерний душ особенно полезен для сухой кожи, так как позволяет увлажнить её перед сном. Утренний душ, однако, тоже имеет смысл — за ночь на коже скапливаются пот и отмершие клетки, вызывающие неприятный запах и дискомфорт.

Источник: rnews

Читайте нас также:
#сон #новости #кожа #привычки #душ #уход за собой #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Наша Латвия
Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Дом и сад
Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Люблю!
Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Бизнес
Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Еда и рецепты
Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
В мире животных
Видео