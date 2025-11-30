Baltijas balss logotype
Забудьте про бабушкин свитер: 3 варианта стильных кардиганов

Люблю!
Дата публикации: 30.11.2025
Kleo
Изображение к статье: Забудьте про бабушкин свитер: 3 варианта стильных кардиганов

С кардиганом у нас часто сложные отношения: он теплый, удобный, но... скучный. Кажется, что это вещь из разряда "надо", а не "хочу".

Мы выбрали три самых крутых и актуальных варианта, чтобы показать: кардиган – больше не устаревший элемент гардероба. Он может быть как универсальной базой, так и изюминкой образа.

Рваный гранж

Панк-рок-эстетика и гранж сейчас переживают мощный ренессанс, поэтому в моде всё, что напоминает о лихих 90-х. Намеренно "рваный" кардиган выглядит так, будто вы только что вернулись с классного панк-рок-фестиваля. Это добавит повседневному образу нужную порцию дерзости и свободы. А чтобы избежать ощущения, что ваше трикотажное изделие погрызла моль, сочетайте его с женственными вещами: например, рваный кардиган + мини-юбка или льняной сарафан.

172.jpg

В объятиях мохера

Этот вариант – полная противоположность гранжу, и он идеален для тех, кто ценит тактильные свойства одежды. Мягкий и пушистый мохер не только заключает в нежные объятия своего обладателя, но и создает очень женственный образ. С ним можно составить как деликатный наряд, так и использовать его, чтобы смягчить строгий офисный дресс-код. Наиболее выигрышно мохер смотрится в пастельных тонах.

cc99.jpg

Игра с узором

Самый распространенный вид кардиганов – это кардиган с узором. Здесь можно придерживаться классического стиля или начать экспериментировать. Традиционный ромбовидный узор аргайл – это отсылка к преппи-стилю и британской элегантности. Он всегда выглядит аккуратно и дорого, особенно в приглушенных осенних оттенках: бордовый, темно-зеленый, серый. А если вы хотите попробовать что-то новенькое, то смело выбирайте абстрактные и китчевые узоры. Это могут быть яркие абстракции и орнаменты или даже мультяшные мотивы. Такой кардиган требует, чтобы остальные вещи в образе были максимально нейтральными, что поможет не перегрузить наряд.

i.jpg

Как видите, теперь кардиган – это актуальный способ мгновенно обновить гардероб. Используйте богатство фактур и принтов, чтобы придать повседневному наряду необходимую глубину и современную дерзость.

