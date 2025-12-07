На коже человека живёт целый мир: на каждом квадратном сантиметре обитает до 100 тысяч микроорганизмов. Большинство из них безвредны, а некоторые даже необходимы для поддержания нормального микробного баланса. Но есть и те, что могут вызывать заболевания.

Когда человек чихает, мельчайшие капельки с вирусами и бактериями разлетаются почти на метр. Попав на поверхности, микробы могут сохраняться там довольно долго — всё зависит от их вида и условий среды.

Почему вирусы и бактерии живут по-разному

Вирусы не способны существовать самостоятельно: им нужно попасть в клетки живого организма, чтобы размножаться. Поэтому за их пределами они живут недолго. Бактерии же устроены иначе — они могут делиться и вне тела хозяина, поэтому выживают значительно дольше.

На продолжительность жизни микробов влияет температура и влажность. Ни один из них не выдерживает сухой среды, где влажность ниже 10%. Зато там, где есть питание — частички пищи, капли слизи, клетки кожи, — микроорганизмы чувствуют себя прекрасно и активно размножаются. Именно поэтому губка для мытья посуды — одно из самых «грязных» мест в доме.

Как долго живут разные микробы

Мезофильные бактерии — те, что предпочитают комнатную температуру, — живут дольше всего. К ним относится, например, палочка Коха, вызывающая туберкулёз.

· Кишечная палочка при нормальной влажности и комнатной температуре сохраняется от нескольких часов до суток. Она часто встречается в сыром мясе и может вызвать пищевое отравление.

· Калицивирус, возбудитель кишечного гриппа, выживает от нескольких дней до нескольких недель.

· А вот ВИЧ во внешней среде погибает почти мгновенно.

Некоторые бактерии обладают поразительной способностью переживать неблагоприятные условия. Они формируют споры — плотные оболочки, которые защищают их от жары, холода и сухости.

Самые живучие микроорганизмы

Например, золотистый стафилококк, вызывающий пищевые отравления и гнойные инфекции, способен существовать на сухой одежде неделями, питаясь микрочастицами кожи. А споры сибиреязвенной палочки могут сохраняться в земле десятилетиями — их жизнеспособность измеряется даже не годами, а веками.

Как защитить себя от микробов

Пугаться не стоит. Полностью избавиться от микробов невозможно, да и не нужно — многие из них безопасны. Но чтобы снизить риск заражения, достаточно соблюдать простые правила:

· чаще мойте руки с мылом, особенно после улицы и контакта с животными;

· регулярно обрабатывайте дезинфицирующими средствами поверхности, к которым часто прикасаетесь — дверные ручки, кухонные столы, раковину;

· не оставляйте влажные губки и тряпки — в них быстро размножаются бактерии.