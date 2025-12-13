Baltijas balss logotype
Дольше месяца без осыпания: ухаживаем за живой елкой правильно

Люблю!
Дата публикации: 13.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: Дольше месяца без осыпания: ухаживаем за живой елкой правильно

Живая елка может простоять дольше месяца, если правильно ухаживать.

Уже совсем скоро начнутся новогодние рождественские празднования, а главным атрибутом праздника традиционно остается елка. Многие семьи выбирают живые деревья, ведь они создают атмосферу тепла и домашнего уюта. Однако хвоя часто осыпается гораздо быстрее, чем хотелось бы. Об этом пишет Ideal Home.

Специалисты отмечают, что здоровые срезанные деревья при правильном уходе сохраняют свежесть примерно четыре недели. В то же время, продолжительность зависит от условий в доме и выбранного вида хвойной породы.

Лучший вариант для длительного хранения — пихта Нордмана. При должном уходе она может простоять даже более шести недель.

Чтобы елка не потеряла вид преждевременно, ее нужно регулярно поливать и следить за уровнем влаги в подставке.

Важно не размещать дерево рядом с батареями и другими источниками тепла — именно высокая температура быстрее всего вызывает высыхание и осыпание хвои.

Правильные условия помогут сохранить красоту дерева на протяжении всех праздников, а возможно и дольше.

#новый год #украшения
Видео