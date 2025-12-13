Как правило, мы ждем праздников — а вместе с ними сюрпризов и подарков — с нетерпением. Но некоторым людям такое времяпрепровождение приносит не радость, а скорее усталость или равнодушие.

Козерог

Козероги воспринимают связанное с праздниками вынужденное безделье как пустую трату времени. Тем не менее, они находят выход быстро: махнув рукой на отдых, возвращаются к работе, получая от этого удовольствие.

Водолей

Водолеи не против праздников, но считают, что торжество должно происходить в душе. Их настроение не всегда совпадает с календарем, поэтому они могут проигнорировать общепринятый праздник и устроить собственное событие по своему усмотрению.

Рак

Раки предпочитают все организовывать сами, не прибегая к кейтерингу или клининговым услугам. В праздники они особенно устают, готовя и накрывая стол, и мечтают только о том, чтобы наконец добраться до постели и отдохнуть.

Источник: TSN