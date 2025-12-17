Если вам только предстоит веселый праздник с коллегами, тогда ознакомьтесь с нашими рекомендациями. Это поможет избежать досадных ошибок, которые зачастую приводят к увольнению или строгому выговору.

Ошибка №1: не закусывать после первого бокала

Едва ли не ключевое правило, которого стоит придерживаться, отправляясь на корпоратив. Однако многие им пренебрегают – и зря. Иногда этого самого первого бокала бывает достаточно, чтобы затуманить ум и «выключить» вас из процесса, так что придется восстанавливать события прошедшего вечера по фотографиям и ироничным комментариям коллег. Оно вам надо?

Поэтому: во-первых, всегда закусывайте после первого тоста, а во-вторых, еще до начала вечеринки определите для себя определенный лимит горячительных напитков, который не вдохновит на рискованные поступки.

Ошибка №2: выпивать крепкие напитки до дна

Да и не только четвертый, а в принципе не стоит раз за разом опустошать свои бокалы с тем напитком, который вы выбрали (будь то коварное шампанское или что-то покрепче). При таком подходе итог, как правило, один – потеря контроля над собой и вечеринкой. И это в лучшем случае.

Никто не просит вас играть роль убежденной поклонницы ЗОЖ и весь вечер пить воду без газа. Немного расслабиться можно – но важно помнить свой лимит (см. пункт 1) и контролировать свое поведение, иначе можно легко увлечься. А ведь завтра вам придется смотреть в глаза своим коллегам и боссу. Зачем создавать ненужное напряжение?

Ошибка №3: флиртовать с коллегой

Довольно часто романы начинаются на работе, однако именно корпоратив – далеко не самый удачный момент, чтобы рассказать о вспыхнувших чувствах. Разумеется, принятый алкоголь будет настаивать на обратном, толкая на откровенный флирт с коллегой. Приберегите признания для более подходящего случая. Поверьте, он обязательно подвернется! И потом – у вас будет время придумать что-то оригинальное.

Ошибка №4: изливать душу шефу

Неформальная обстановка, всеобщее веселье и напитки располагают к откровенности и размывают границы. Так, вы можете не заметить, как от обсуждения недавнего запуска нового продукта перешли к подробностям расставания с экс-бойфрендом (в 25 раз!), а потом и вовсе разоткровенничаетесь, сказав, что не видите перспектив в своей работе. И вот это уже чревато сложностями в будущем. Музыка и веселье закончатся этой ночью, а сказанное может еще долго пребывать в голове у босса.

Так что оставьте откровения для «проверенных» подруг, равно как и разговоры о политике, религии и сексе. Будьте позитивны и придерживайтесь правил светской беседы.

Ошибка №5: откровенный наряд

Некоторые наотрез отказываются связывать корпоратив с работой – мол, это ведь вечеринка, так сказать, встреча «без галстуков». Конечно, вы не обязаны говорить о работе и грустить в углу, но веселясь на корпоративе, не нужно переходить грань. Поэтому будьте аккуратнее со всякого рода выступлениями, шутками и эффектными «па». Коллеги, возможно, и посмеются над тем, как ловко вы продемонстрировали интимную деталь своего наряда, но специально проворачивать такие трюки не стоит.

Ошибка №6: начать брататься с шефом

Сколько бы демократичной не была ваша компания, и какие бы дружественные отношения не были внутри, не стоит забывать о субординации. Босс так и остается боссом, и внезапные дружеские объятия или слишком откровенные разговоры он едва ли оценит. Во время мероприятия он, возможно, пропустит такой выпад, но на заметку ваше поведение возьмет – и в планируемую командировку отправит не вас, а более сдержанную коллегу.

Ошибка №7: заговаривать о повышении заработной платы

Опять же, некоторые почему-то рассматривают корпоратив, как удачную возможность заявить о своих нераскрытых талантах и достигнутых успехах. Честно скажем, идея – так себе. Во-первых, ваш босс – тоже человек, и на вечеринке он хочет расслабиться, а не выслушивать, какой вы ответственный сотрудник и тем более, вникать в ваши наполеоновские планы по улучшению показателей компании. Во-вторых, это непрофессионально – обсуждать повышение зарплаты на корпоративе. У вас что, недостаточно аргументов и сил поговорить в рабочее время? Поэтому соблюдайте «золотое правило»: обсуждать работу только в рабочее время.

Одно из главных правил поведения на корпоративе – во всем знать меру. Неуместный наряд может не только заставить коллектив смотреть на вас косо, но и вам самим не позволит погрузиться в атмосферу вечера. Точно так же чрезмерно «откровенные» посты и фотографии в соцсетях способны произвести не самое приятное впечатление, испортив отношения. Поэтому – веселитесь, но помните о границах и правилах этикета».