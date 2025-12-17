Мы отлично помним наших бабушек в и× 45—50, да и наши мамы сменили социальный статус примерно в этом же возрасте (мы старались, потому что «часики тикали»). А сейчас мы сами перешли в категорию «ягодка опять» и ощущать себя бабушкой нам совершенно не хочется. А выглядеть — тем более. Именно для нас придумали слово «квинэйджер» — звучит почти игриво, но за ним скрывается огромная культурная перемена.

Дословный перевод слова — возраст королевы. Так сегодня называют женщин 45+, которые живут по собственным правилам: свободнее, смелее, ярче, чем предшественницы. Они не пытаются вернуть двадцать, не растворяются в тридцати, не молодятся изо всех сил, а существуют в своем собственном диапазоне силы и опыта. Это поколение, которое отказывается от невидимости и делает зрелость не только нормой, но и удовольствием. Психолог Радмила Бакирова рассказала о причинах, почему квинэйджеры стали самой интересной группой женщин нашего времени.

Они приходят в возраст, когда свободы больше, чем ограничений

Квинэйджеры — это женщины, которые уже прошли этапы, требующие постоянного доказательства: карьера ради выживания, материнство в режиме 24/7, социальное одобрение. Теперь они выбирают, что и кому объяснять. И стоит ли вообще это делать. «Они не обязаны соответствовать никаким ожиданиям, поэтому могут позволить себе то, на что у молодых просто не хватает психологической независимости. И самое интересное — они не чувствуют необходимости быть вечной юными. Они выбирают себя в актуальном моменте, не сравнивая с прошлым. В результате 50+ перестает быть возрастом подведения итогов и становится возрастом свободы», — объясняет эксперт.

Квинэйджеры переизобрели представление о красоте и уходе

Современная зрелая женщина уже не воспринимает морщины как неполадку или катастрофу. Она знает свое лицо, понимает, как работает ее тело, и выбирает уход из удовольствия. Она готова к грамотной эстетической медицине и к экспериментам, и при этом внимательно слушает собственные ощущения. Такой подход делает красоту взрослой женщины гораздо глубже: она не маскирует время, а живет с ним в диалоге. Именно поэтому квинэйджеры так интересны индустрии моды и красоты — их стиль и уверенность становятся новым стандартом зрелой эстетики.

Они экономически самостоятельны — и тратят деньги осознанно

Поколение квинэйджеров — одно из самых влиятельных в экономике. У них есть финансовая подушка, стабильный доход, опыт, понимание ценности денег и отсутствие склонности к импульсивным тратам. Это делает их самой интересной аудиторией на рынке: они выбирают вещи, которые служат долго, впечатления, которые меняют внутренний ландшафт, и знания, которые действительно развивают.

Квинэйджеры ведут совершенно новый эмоциональный образ жизни

Самая большая революция, конечно, внутри. Женщины 45+ все чаще уходят от роли «должна всем» и впервые позволяют себе быть не только ответственными (куда ж деваться-то), но и легкими, любопытными, дерзкими. Они не боятся менять отношения, профессию, город, образ жизни. «Эмоциональная зрелость дает им возможность выбирать спокойствие без скуки, страсть без драм и любовь без иллюзий. Квинэйджеры становятся первыми, кто делает эмоциональное здоровье не роскошью, а нормой», — подчеркивает психолог.

Они — новое лицо амбиций и роста

Словом, современная 45-летняя женщина не думает о завершении. Она думает о следующем этапе. Квинэйджеры получают новое образование, запускают бизнесы, идут в спорт, активно путешествуют, открывают творчество. Они больше не ждут подходящего времени — они им распоряжаются. Это женщины, которые доказали, что можно становиться интереснее, глубже и ярче, когда другие только начинают задумываться о переменах.