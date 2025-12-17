Baltijas balss logotype
Для стойкого результата: как правильно наносить матовую помаду, чтобы она выглядела безупречно

Люблю!
Дата публикации: 17.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Для стойкого результата: как правильно наносить матовую помаду, чтобы она выглядела безупречно

Матовая помада подчеркивает все: и красоту формы губ, и, к сожалению, любые недочеты. Если наносить ее по правилам, стойкость увеличивается в разы, оттенок выглядит дороже, а макияж — четче. Визажист Любовь Брусницына поделилась секретами, которые всегда дают стабильный результат.

Подготовить поверхность губ

Матовые текстуры беспощадны к шелушениям, поэтому первым делом стоит убрать все лишнее. «Подойдет использования деликатного скраба или массаж губ мягкой зубной щеткой с парой капель меда — не давите слишком сильно, нужно только снять сухие частички. Затем тонкий слой бальзама: дать впитаться минуту, промокнуть остатки. Чем ровнее поверхность, тем дольше продержится цвет», — объясняет эксперт.

Использовать карандаш — не только для контура, но и как праймер

Карандаш создает сцепление, будто тонкий клей для помады. «Обведите контур, слегка заходя внутрь, и растушуйте цвет по всей поверхности губ. Так помада будет держаться дольше и нанесение станет более аккуратным. А еще это спасает от растекания средства, особенно если оттенок яркий», — утверждает профессиональный визажист.

Наносить помаду в два слоя, с перерывом на промакивание

Первый слой — самый тонкий, почти полупрозрачный. Промокнуть салфеткой. Затем нанести второй, уже плотный. Такой «сэндвич» не дает помаде трескаться. Если оттенок сложный (сливовый, красный), можно добавить третий — но каждый слой должен быть тонким.

Зафиксировать результат — но аккуратно

Устойчивость усиливает прозрачная рассыпчатая пудра. Не нужно припудривать губы напрямую — лучше положить тонкую салфетку и пройтись кистью по ней. Получается очень легкая фиксация, без мучнистого эффекта. Если нужен более мягкий финиш, можно ограничиться спреем для фиксации макияжа — легкое облачко и готово.

Нюансы для возрастного макияжа

С возрастом губы теряют объем и становятся более сухими, поэтому матовые формулы требуют особой подготовки. Обязательно используйте питательную маску или плотный бальзам заранее, за 20–30 минут до макияжа, чтобы сгладить текстуру кожи. Не выбирайте ультраматовые помады — предпочтительнее варианты с кремовой основой. Контур лучше слегка смягчать кистью: жесткие линии визуально старят. А оттенки в теплой гамме (ягоды, чайная роза, сливочное дерево) выглядят мягче и свежее, чем глухие холодные красные и фуксия, но выбирать нужно, ориентируясь на подтон кожи (холодный или теплый).

