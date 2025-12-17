Государственная полиция возбудила уголовный процесс против мужчины за нападение с ножом и топором на сотрудников Вентспилсской муниципальной полиции, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

По её словам, вызов муниципальные полицейские получили в полдень 6 декабря. Два инспектора Вентспилсской муниципальной полиции разъяснили мужчине правила, которые необходимо соблюдать при проживании в многоквартирном доме, и попросили жильца квартиры предъявить документ, удостоверяющий личность.

Мужчина зашёл в квартиру якобы за документами, однако вернулся с ножом и топором в руках, направив их в сторону обоих инспекторов. Увидев это, полицейские отступили на несколько шагов, но мужчина стал высказывать угрозы, после чего начал целенаправленно размахивать ножом и топором в сторону полицейского, не попав по нему.

Соблюдая меры предосторожности, полицейские задержали мужчину. Были применены газовый баллончик и наручники.

Позднее на место происшествия прибыли сотрудники Государственной полиции, которые помогли усмирить мужчину.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс по факту нападения на представителя власти. Мужчина признан подозреваемым.

Государственная полиция ходатайствовала перед судом о применении к задержанному меры пресечения в виде ареста, однако суд это ходатайство отклонил, поэтому полиция применила меру пресечения в виде полицейского надзора.

Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы либо пробационного надзора.