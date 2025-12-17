Baltijas balss logotype
В исполнении струнного квартета Candlelight в концертном зале Dzintari прозвучат Рождественские песни

Культура &
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В исполнении струнного квартета Candlelight в концертном зале Dzintari прозвучат Рождественские песни

17 декабря Малый зал Dzintari приглашает окунуться в рождественскую музыкальную сказку при свете тысяч свечей. В этот вечер струнный квартет исполнит любимые рождественские мелодии, даря тепло, свет и ощущение настоящего чуда.

В программу включены самые известные рождественские и новогодние песни: от европейских композиций до всемирно известных хитов, таких как «Let It Snow», «Jingle Bells», «Last Christmas», «Happy New Year», «Santa Claus Is Coming to Town» и многих других. Это будет вечер, когда музыка и свет сольются в единую гармонию, создавая атмосферу настоящего рождественского чуда — душевную, теплую и по-настоящему праздничную.

#рождество #культура #Дзинтари #музыка #атмосфера
Видео