17 декабря Малый зал Dzintari приглашает окунуться в рождественскую музыкальную сказку при свете тысяч свечей. В этот вечер струнный квартет исполнит любимые рождественские мелодии, даря тепло, свет и ощущение настоящего чуда.

В программу включены самые известные рождественские и новогодние песни: от европейских композиций до всемирно известных хитов, таких как «Let It Snow», «Jingle Bells», «Last Christmas», «Happy New Year», «Santa Claus Is Coming to Town» и многих других. Это будет вечер, когда музыка и свет сольются в единую гармонию, создавая атмосферу настоящего рождественского чуда — душевную, теплую и по-настоящему праздничную.