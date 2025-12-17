Угрожают конфисковать фуры: литовские перевозчики начали получать счета из Беларуси

Дата публикации: 17.12.2025
Литовские грузоперевозчики, транспорт которых застрял в Белоруссии после закрытия границы, утром 17 декабря получили счета за хранение грузовиков и прицепов на белорусских спецстоянках, сообщил президент Национальной ассоциации грузоперевозчиков Linava Эрландас Микенас. Об этом сообщает Lrytas.

"Они должны оплатить 120 евро за каждый день... Если перевозчики не заплатят, скорее всего, будет начат процесс конфискации", - добавил Микенас.

В частности, одной компании выставлен счет на 13,9 тысячи евро за 8 грузовиков.

Он добавил, что правительство Литвы до сих пор не отреагировало на требования перевозчиков.

На акции протеста в Вильнюсе 10 декабря литовские грузоперевозчики потребовали от властей в течение трех дней озвучить конкретный план возвращения грузовиков, остающихся на спецстоянках в Белоруссии, или предложения по компенсациям. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отвергла возможность компенсации этих убытков.

Linava утверждает, что в Белоруссии остается около 4 тысяч транспортных средств литовских грузоперевозчиков, включая около 1,25 тысячи тягачей. В переговорах с госорганами ассоциация называет цифру в 488 грузовиков. Таможенный департамент при Минфине Литвы провел собственный мониторинг и заявил, что на спецстоянках в Белоруссии в настоящее время размещено 185 литовских грузовиков и прицепов. Белорусские власти сообщали о примерно 1,8 тысячи машин.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву метеозондами, мешающих работе аэропорта Вильнюса, Литва закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией до конца ноября. После этого выяснилось, что в Белоруссии без возможности выехать в Литву остается множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках.

Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
