В ноябре годовая инфляция в Латвии была выше среднего показателя по Европейскому союзу и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в среду данные Статистического бюро ЕС Eurostat, пишет LETA.

Годовая инфляция в Латвии в ноябре составила 3,8%.

Самая низкая инфляция в прошлом месяце зафиксирована на Кипре (0,1%), во Франции (0,8%), Италии (1,1%) и Финляндии (1,5%).

В то же время более высокая, чем в Латвии, годовая инфляция была в Румынии (8,6%), Эстонии (4,7%), Хорватии (4,3%), Австрии (4%) и Словакии (3,9%). В Литве, как и в Люксембурге, годовая инфляция составила 3,6%.

В среднем по ЕС годовая инфляция в ноябре составила 2,4%, а в еврозоне — 2,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем — октябрём — потребительские цены в ЕС в ноябре снизились на 0,2%, а в еврозоне — на 0,3%.

В Латвии, как и в Швеции, потребительские цены в ноябре по сравнению с октябрём уменьшились на 0,3%. Месячная дефляция зафиксирована в 15 государствах ЕС, наибольшая — на Мальте (-3,2%). Самая высокая месячная инфляция отмечена в Румынии (+0,5%), а в Испании, Венгрии и Словении потребительские цены остались на прежнем уровне. В Литве цены выросли на 0,4%, а в Эстонии, как и в Дании и Германии, снизились на 0,5%.

Eurostat рассчитывает инфляцию на основе гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), принятого в ЕС.