Дуэт «Bujāns» создал композицию «Daudz laimes dzimšanas dienā», которая на этот раз увлекает слушателей ритмами техно-музыки. Каждый год дуэт, в состав которого входят музыканты Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс, создает одну композицию. На этот раз она написана в энергичных техно-ритмах и посвящена событию дня рождения.

"Мы хотели затронуть тему этого важного праздника, и премьера песни на телевидении состоялась именно в день рождения Рейниса», — рассказывает один из авторов песни Интарс Бусулис.

А Рейнис Сеянс комментирует: «Песня — это подарок всем, кто родился, — всем, кто готов к настоящей рейв-вечеринке!»

Авторы музыки песни — Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс, автор текста — Карлис Вердиньш. Для песни также был снят видеоклип.

Группа «Bujāns» была основана в конце 2017 года. В конце 2026 года планируется выпустить первый альбом дуэта. В планах группы на будущее также есть мечта о грандиозной шоу-программе.