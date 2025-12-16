Baltijas balss logotype
Дуэт «Bujāns» удивит композицией в стиле техно-музыки

Культура &
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Šeila Orlova

Фото: Šeila Orlova

Дуэт «Bujāns» создал композицию «Daudz laimes dzimšanas dienā», которая на этот раз увлекает слушателей ритмами техно-музыки. Каждый год дуэт, в состав которого входят музыканты Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс, создает одну композицию. На этот раз она написана в энергичных техно-ритмах и посвящена событию дня рождения.

"Мы хотели затронуть тему этого важного праздника, и премьера песни на телевидении состоялась именно в день рождения Рейниса», — рассказывает один из авторов песни Интарс Бусулис.

А Рейнис Сеянс комментирует: «Песня — это подарок всем, кто родился, — всем, кто готов к настоящей рейв-вечеринке!»

Авторы музыки песни — Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс, автор текста — Карлис Вердиньш. Для песни также был снят видеоклип.

Группа «Bujāns» была основана в конце 2017 года. В конце 2026 года планируется выпустить первый альбом дуэта. В планах группы на будущее также есть мечта о грандиозной шоу-программе.

Читайте нас также:
#культура #музыка #личности
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео