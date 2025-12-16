Baltijas balss logotype
Американский институт кино выбрал лучшие фильмы и сериалы года

Культура &
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: кадр из трейлера

Фото: кадр из трейлера

В Сети появился список лучших проектов 2025 года по версии Американского института кинематографии (AFI).

В десятку кинолент вошли:

  1. «Аватар: Пламя и пепел»

  2. «Битва за битвой»

  3. «Бугония»

  4. «Грешники»

  5. «Джей Келли»

  6. «Злая: Навсегда»

  7. «Марти Великолепный»

  8. «Сны поездов»

  9. «Франкенштейн»

  10. «Хамнет»

В сериалах были отмечены:

  1. «Андор»

  2. «Больница Питт»

  3. «Дипломатка»

  4. «Задание»

  5. «Киностудия»

  6. «Одна из многих»

  7. «Переходный возраст»

  8. «Подноготная»

  9. «Разделение»

  10. «Сражённый молнией»

Специальный приз достался иранской картине «Простая случайность» Джафара Панахи. Фильм выбран в качестве представителя Франции на «Оскаре» в 2026 году.

#кино #награды #культура #сериалы #фильмы
