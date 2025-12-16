Фото: кадр из трейлера
В Сети появился список лучших проектов 2025 года по версии Американского института кинематографии (AFI).
В десятку кинолент вошли:
-
«Аватар: Пламя и пепел»
-
«Битва за битвой»
-
«Бугония»
-
«Грешники»
-
«Джей Келли»
-
«Злая: Навсегда»
-
«Марти Великолепный»
-
«Сны поездов»
-
«Франкенштейн»
-
«Хамнет»
В сериалах были отмечены:
-
«Андор»
-
«Больница Питт»
-
«Дипломатка»
-
«Задание»
-
«Киностудия»
-
«Одна из многих»
-
«Переходный возраст»
-
«Подноготная»
-
«Разделение»
-
«Сражённый молнией»
Специальный приз достался иранской картине «Простая случайность» Джафара Панахи. Фильм выбран в качестве представителя Франции на «Оскаре» в 2026 году.
