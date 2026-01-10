Baltijas balss logotype
«Эмили в Париже» продлили на шестой сезон 0 75

Культура &
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из сериала «Эмили в Париже» (2020-...) / Netflix

Кадр из сериала «Эмили в Париже» (2020-...) / Netflix

Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» на шестой сезон, сообщается в социальных сетях стриминга. В шоу Лили Коллинз играет Эмили Купер, специалиста по маркетингу из США, которая переезжает в Париж ради новой работы.

Пятый сезон дебютировал в десятке лучших сериалов Netflix на 2-м месте, набрав 13,5 миллионов просмотров за первые четыре дня трансляции, и удержался на втором месте с 13,3 миллионами просмотров на следующей неделе.

Действие пятого сезона частично происходило в Италии, а в финале сделали намек на Грецию. Как пишет Deadlinne, что касается официального переноса съемок шоу в Грецию, то и шоураннер проекта Даррен Стар, и Лили Коллинз отвечают уклончиво, но выражают надежду на это.

#Италия #Греция #культура #сериал #маркетинг #Париж
