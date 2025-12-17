Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нет новогоднего настроения: 6 причин, почему это происходит 0 200

Люблю!
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нет новогоднего настроения: 6 причин, почему это происходит

Новогодние праздники ассоциируются с радостью, теплом и предвкушением чудес. Декабрь должен приносить ощущение праздника, но далеко не всегда получается ощутить праздничное настроение. Часто вместо радости приходит усталость и апатия. Попробуем разобраться, почему так бывает.

Год подходит к концу, а значит впереди долгожданные праздничные дни, наполненные улыбками, смехом и теплыми встречами. Мы ждем наступления нового этапа жизни, ждем чуда и волшебства, но часто оказываемся неспособны прочувствовать всю прелесть предпраздничного настроения. Усталость, тревога и обыденные хлопоты берут верх, оставляя равнодушными к происходящему вокруг. Что мешает окунуться в сказочную атмосферу и поймать нужное настроение?

Перегрузка делами и обязанностями

Предновогодний период сопровождается большим количеством забот: работа и личные дела, покупки подарков, уборка, все дела накапливаются и обрушаются лавиной.

Постоянная суета лишает возможности остановиться и насладиться атмосферой праздника. Без должного баланса между работой и отдыхом человек чувствует истощение и упадок энергии.

Несоответствие реальности ожиданиям

Многие хотят поверить в чудо и ощутить радость момента. Реальность же оказывается иной: ежедневные заботы остаются, пробки на дорогах никуда не исчезают, а магазины забиты толпами покупателей. Разочарование неизбежно, если реальность расходится с мечтами.

Страхи и тревоги будущего

Каждый Новый Год символизирует переход в следующий этап жизни, новую страницу. Некоторые боятся неопределенности, стресса от предстоящего года, финансовых трудностей или карьерных проблем. Чувствуя беспокойство о будущем, сложно радоваться празднику.

Эмоциональное выгорание

Для многих людей конец года совпадает с периодом максимальной загруженности на работе, личной жизнью и домашними хлопотами. Нервное напряжение, накопленное за весь год, достигает пика, и усталость берет верх над эмоциями. Новогоднее веселье воспринимается как дополнительная нагрузка, а не повод отвлечься и повеселиться.

Тяжелые жизненные обстоятельства

Не для всех уходящий год запоминается положительными моментами. Потеря близких, финансовые трудности, проблемы со здоровьем и прочие серьезные испытания делают праздничный настрой невозможным. Даже атмосфера украшенного города не может заменить внутренний покой и стабильность, необходимые человеку в трудные моменты.

Погода

В декабре снег то выпадает, то тает, атмосферное давление из-за перепадов температуры постоянно меняется, солнечных дней мало. Сложно найти новогоднее настроение, если за окном лужи и грязь.

Как найти новогоднее настроение

Начните декорировать квартиру

Яркая елочка, свечи, гирлянды, тематические украшения — это мгновенно создает праздничную атмосферу и возвращает детские ассоциации с чудом.

Посмотрите старые добрые новогодние фильмы

«Один дома», «Елки», «Чародеи». Классика кинематографа моментально поднимает настроение и переносит в атмосферу праздника.

Купите подарок себе

Небольшой презент, будь то книга, красивый шарф или косметика, принесет приятное волнение и напомнит, что Новый Год — это праздник, когда радуют себя любимых.

Погуляйте по городу, посмотрите на украшенные улицы, послушайте музыку, посетите ярмарки

Городской колорит творит настоящие чудеса, возвращая веру в волшебство. Проверьте календарь мероприятий: концерты, выставки, представления — все это отличный способ развеяться и переключиться с мыслей о проблемах на яркие впечатления.

Запланируйте встречу с друзьями или семьей

Время, проведенное в приятной компании, позволяет обменяться энергией, поделиться впечатлениями и искренне посмеяться.

Создайте плейлист из любимой музыки, которую слушаете в декабре каждый год

Музыкальное сопровождение отлично стимулирует появление новогодних ассоциаций.

Организуйте поездку за город, прогуляйтесь по лесу, полюбуйтесь природой

Свежий воздух, тишина и природа прекрасно успокаивают нервы и снимают усталость.

Просто разрешите себе НЕ переживать о всем плохом. Временное отключение режима беспокойства даст мозгу необходимую разгрузку, и появится свободное пространство для волшебства и радости.

Читайте нас также:
#новый год #эмоции #стресс #праздники #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Когда всё хорошо в меру: 7 ошибок на корпоративе, из-за которых могут уволить
Изображение к статье: Новая сила зрелости: кто такие квинэйджеры и чем они удивляют мир
Изображение к статье: Не только для иммунитета: удивительные свойства имбиря, о которых вы не знали
Изображение к статье: Для стойкого результата: как правильно наносить матовую помаду, чтобы она выглядела безупречно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Создатель Counter-Strike назвал неожиданную причину успеха игры
Техно
Изображение к статье: Ёлка и салюты: ветеринар рассказал о главных рисках праздников для питомцев
В мире животных
Изображение к статье: Доктор развеял миф о вреде пальмового масла
Еда и рецепты
Изображение к статье: Горошек всегда в тренде: 7 модных моделей сезона
Люблю!
Изображение к статье: Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве - каков баланс убытков?
Бизнес
Изображение к статье: Фон дер Ляйен: Россия уже угрожает безопасности стран ЕС
В мире
1
Изображение к статье: Создатель Counter-Strike назвал неожиданную причину успеха игры
Техно
Изображение к статье: Ёлка и салюты: ветеринар рассказал о главных рисках праздников для питомцев
В мире животных
Изображение к статье: Доктор развеял миф о вреде пальмового масла
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео