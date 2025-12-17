Чтобы незнание языка не не стало проблемой призыва в армию - в Эстонии ищут решение 2 374

В мире
Дата публикации: 17.12.2025
BNS
Изображение к статье: Чтобы незнание языка не не стало проблемой призыва в армию - в Эстонии ищут решение

Министерство образования и науки и Министерство обороны совместно работают над обеспечением языковой готовности каждого молодого человека к срочной службе, сообщает партия Eesti 200.

В среду партия Eesti 200 обсудила вступающие в силу в следующем году поправки к Закону о службе в Силах обороны, в том числе требования к знанию эстонского языка при поступлении на срочную службу. По оценке партии, государство должно гарантировать, что владение языком не станет препятствием для выполнения конституционной обязанности по защите страны.

Председатель партии Eesti 200, министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что ее ведомство тесно сотрудничает с Министерством обороны с целью выработать решение, которое обеспечит молодым людям необходимые языковые навыки для прохождения срочной службы.

«Государство обязано создать систему, которая обеспечит готовность всех молодых людей к срочной службе. В сотрудничестве с Министерством обороны мы ищем решение, которое гарантирует достаточное владение эстонским языком и позволит каждому молодому человеку выполнять свой долг по защите страны на равных основаниях», — сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

Партия Eesti 200 подчеркивает, что обновление требований к срочной службе необходимо в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности. Председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу отметил, что владение эстонским языком важно как для качества подготовки, так и для обеспечения безопасности.

«Срочная служба требует четкой и однозначной коммуникации. Поэтому важно, чтобы призывник обладал необходимой языковой подготовкой. В то же время мы исходим из принципа, что недостаточное владение языком не должно становиться причиной для уклонения от воинской обязанности», — сказал Стойческу.

#Эстония #образование #молодежь #безопасность #армия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
