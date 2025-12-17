Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич сомневается в готовности России к миру 5 463

Политика
Дата публикации: 17.12.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич сомневается в готовности России к миру
ФОТО: president.lv

Президент Эдгар Ринкевич выразил сомнения в готовности России к миру в Украине. Об этом он заявил в среду на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Ринкевич отметил, что международная ситуация по-прежнему остается сложной и изменчивой.

Он подчеркнул, что Латвия полностью поддерживает и предоставление Украине гарантий безопасности, и продвижение к достижению мира, однако вопрос о готовности России к миру по-прежнему остается открытым.

Ринкевич отметил, что позиции США, Европы и Украины по вопросам безопасности и территориальной целостности становятся более детализированными и согласованными, но окончательные решения как суверенному государству предстоит принимать Украине.

Президент подчеркнул, что Латвия проделала большую работу в сфере безопасности, в том числе по укреплению восточной границы и достижению финансирования обороны в размере 5% от ВВП, и целью обязательств по увеличению оборонных расходов является развитие обороноспособности государства.

Ринкевич напомнил, что предстоящий год будет годом выборов, что неизбежно отразится на настроениях общества и характере публичных дискуссий. Вместе с тем он выразил надежду, что "мы со всем справимся".

×
Читайте нас также:
#выборы #президент #Украина #Латвия #безопасность #оборона #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео