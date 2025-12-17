Президент Эдгар Ринкевич выразил сомнения в готовности России к миру в Украине. Об этом он заявил в среду на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Ринкевич отметил, что международная ситуация по-прежнему остается сложной и изменчивой.

Он подчеркнул, что Латвия полностью поддерживает и предоставление Украине гарантий безопасности, и продвижение к достижению мира, однако вопрос о готовности России к миру по-прежнему остается открытым.

Ринкевич отметил, что позиции США, Европы и Украины по вопросам безопасности и территориальной целостности становятся более детализированными и согласованными, но окончательные решения как суверенному государству предстоит принимать Украине.

Президент подчеркнул, что Латвия проделала большую работу в сфере безопасности, в том числе по укреплению восточной границы и достижению финансирования обороны в размере 5% от ВВП, и целью обязательств по увеличению оборонных расходов является развитие обороноспособности государства.

Ринкевич напомнил, что предстоящий год будет годом выборов, что неизбежно отразится на настроениях общества и характере публичных дискуссий. Вместе с тем он выразил надежду, что "мы со всем справимся".