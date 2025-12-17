Канадско-венгерско-британский автор Дэвид Салэй стал лауреатом Букеровской премии по литературе за роман «Плоть», в котором он обращается к темам маскулинности, социального неравенства и распределения власти.

Книга, ставшая шестым произведением в творческой карьере 52-летнего писателя, повествует о судьбе молодого венгра Иштвана, представителя рабочего класса. После службы в армии он покидает родину и перебирается в Лондон, где устраивается работать на обеспеченных людей.

Роман поднимает важные вопросы, связанные с проявлениями маскулинности, классовыми различиями и властью. Сам Дэвид Салэй отмечал, что стремился создать произведение о «современной Европе, ее культурных и экономических контрастах».

Претенденты на Букеровскую премию 2025 года

В короткий список Букеровской премии, помимо Дэвида Салэя, вошли еще пять авторов. Среди них — трое американцев: Бенджамин Марковиц с книгой «Остаток нашей жизни» (The Rest of Our Lives), Сьюзан Чой с романом «Вспышка» (Flashlight) и Кэти Китамура, автор «Прослушивания» (Audition). Также за премию боролись британский писатель Эндрю Миллер с романом «Земля зимой» (The Land in Winter) и индианка Киран Десаи с книгой «Одиночество Сони и Санни» (The Loneliness of Sonia and Sunny).

Напомним, что в 2016 году Дэвид Салэй уже был номинирован на Букеровскую премию за роман All That Man Is («Все о мужчинах»).

О Букеровской премии

Букеровская премия вручается с 1969 года. С 2014 года на участие в конкурсе могут претендовать любые англоязычные писатели, чьи произведения опубликованы в Великобритании. Размер денежного вознаграждения составляет 50 000 фунтов стерлингов (около 57 000 евро).

В 2024 году лауреаткой премии стала британская писательница Саманта Харви с романом «На орбите» — историей об одном дне из жизни шести астронавтов на борту Международной космической станции.