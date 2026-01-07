Baltijas balss logotype
В Даугавпилсском театре готовится премьера мюзикла «Ранняя ржавчина» 0 113

Культура &
Дата публикации: 07.01.2026
LETA
Изображение к статье: Даугавпилсский театр

Даугавпилсский театр

Мюзикл основан на романе Элины Залите «Agrā rūsa», в котором показана Латвия 1930-х годов. Роман получил широкую известность после его экранизации 1979 года, в которой снимались Риманте Крилавичуте, Ольгерт Дункерс, Ивар Калниньш, Гунар Цилинскис.

Первая постановка мюзикла «Ранняя ржавчина» состоялась в 2007 году в Лиепайском театре. Четвертая сценическая версия этого мюзикла, поставленная Олегом Шапошниковым, теперь будет идти в Даугавпилсском театре.

«Сами авторы называют этот мюзикл оперой, и с этим нельзя не согласиться, поскольку композиции сложны и требуют от исполнителей высочайшего мастерства. Поэтому мы особенно рады, что наши артисты достигли уровня, позволяющего качественно поставить это произведение», — комментирует режиссер.

Создатели мюзикла объясняют, что это трогательная и грустная история о стремлении молодой деревенской девушки к роскошной жизни и о высокой цене, которую она платит за свой выбор.

«Деньги – волшебный ключ, открывающий все сказочные замки», - это убеждение Эльзы сложилось под влиянием матери. После окончания гимназии девушку своими возможностями манила столица, витрины магазинов соблазняли красивой жизнью. Однако Рига встретила Эльзу дымной, душной, пропахшей салакой комнатушкой и безработицей. Иллюзии стали постепенно разрушаться. Не в состоянии противостоять соблазну красивой и беззаботной жизни Эльза выходит замуж за состоятельного, но пожилого фабриканта Кикулиса. Жизнь с ним похожа на витрины, которыми девушка раньше восхищалась, - внешне яркая, по сути же пустая и холодная. А сердцу так хочется чего-то настоящего. Только выбор, сделанный в порыве чувств, часто требует самой дорогой расплаты.

Наряду с уже известными публике артистами, в спектакле примут участие и новые лица – профессиональные приглашенные солисты, а также выпускники последних актерских курсов Даугавпилсского театра.

Премьера - 24 января 2026 года.

#искусство #театр #литература #культура #музыка #роман #мюзикл
