Рассказываем, как три модных оттенка туши — от теплого коричневого до холодного серого — создадут совершенно разное настроение, даже если ваш макияж останется прежним.

Коричневый: переключаем на нейтралку

Если вы до сих пор считаете коричневую тушь деликатной альтернативой черной, вы ее недооцениваете. В зимнем сезоне 2025-2026 этот цвет становится одним из главных героев.

Чем хороша коричневая тушь?

Главное преимущество – в том, что она не утяжеляет взгляд, а придает ресницам невероятный объем и натуральную густоту. Это идеальный выбор для дневного света, который в декабре и так в дефиците: взгляд остается открытым, выразительным, но не театральным. Такая тушь беспроигрышно сочетается с холодными румянами, палетками с терракотовыми оттенками и, что особенно актуально, с популярной коричневой подводкой.

Бордовый: (не)винный взгляд

Бордовый (бургунди) – самый смелый и настроенческий выбор сезона. Это не кричащий красный, а его интеллектуальная, зимняя версия. Цвет спелой вишни и красного вина добавляет взгляду глубину и делает необычным любой макияж.

Чем хороша бордовая тушь?

Бордовая тушь – это волшебный инструмент для обладательниц карих, зеленых и ореховых глаз: она визуально усиливает их цвет, делает его ярче. Для голубых глаз это дерзкий, но изысканный контраст. Если хотите, чтобы ресницы выглядели заметнее, наносите тушь в оттенке бургунди поверх черной, а если вам нравится более натуральный эффект – используйте сольно. Важный момент: если вы не выспались, то стоит прежде замаскировать синеву под глазами, иначе бордовая тушь сделает взгляд болезненным.

Серая дымка: новый тренд

И, наконец, главная авантюра сезона – серая тушь. Пока такие туши еще редкость на полках косметических магазинов, но они становятся инсайдерским трендом, который уже завирусился в "ТикТоке".

Чем хороша серая тушь?

Серая тушь в оттенке мокрого асфальта, графита или легкой дымки меняет восприятие макияжа глаз. Она лишает его графичной резкости, добавляя дымчатость, воздушность. Взгляд становится мягче, но при этом не теряет выразительности. Графитовая тушь не конкурирует с цветом радужки, а создает для него идеальную, слегка прохладную оправу. Она служит идеальным дополнением к модным оттенкам теней – голубому и синему. Кроме того, серый бесподобно смотрится в паре с серебристыми акцентами и стальными стрелками. Осталось дождаться, когда бренды поймают модную волну и выпустят больше вариантов туши в сером цвете.