Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь: что говорят эксперты 0 936

Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь: что говорят эксперты
ФОТО: Freepik

Большинство пользователей ставят телефон на зарядку перед сном и снимают его только утром. Вредит ли это батареи? Эксперты рассказали подробности.

Эксперты объяснили, действительно ли вредно оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.

Существует много споров о том, можно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь и вредно ли это для батареи.

По словам экспертов, это безвредно лишь в одном случае – если использовать для зарядки оригинальное или сертифицированное зарядное устройство, то есть устройство от производителя смартфона.

Современные смартфоны спроектированы таким образом, чтобы защищать аккумулятор от перегрева и переразряда. Поэтому специальные встроенные контроллеры следят за температурой, током и напряжением. Когда заряд достигает 100%, подача питания автоматически прекращается, а если уровень падает ниже 95%, процесс возобновляется короткими циклами.

При быстрой зарядке температура немного повышается, но до критических значений дело не доходит.

По словам специалистов, реальная польза от того, что вы вручную отключаете телефон при достижении 100% заряда, минимальна.

На самом деле опасной является только зарядка при перегреве — например, при температуре выше 35 градусов. В таком случае ёмкость батареи действительно может снизиться.

Кроме того, не стоит использовать поддельные адаптеры. Как показало исследование организации Electrical Safety First, 98% дешёвых зарядных устройств не прошли базовые испытания. В частности, в них часто отсутствуют защитные компоненты и изоляция, из-за чего напряжение может подскочить с 5 до 240 вольт — это способно вызвать короткое замыкание или повредить смартфон.

Опасность зависит не от продолжительности зарядки, а от типа зарядного устройства. Специалисты советуют использовать только оригинальные адаптеры и избегать перегрева. Поэтому оставлять телефон на зарядке на ночь можно, но только с оригинальным адаптером и при нормальной температуре окружающей среды.

#смартфоны #полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео