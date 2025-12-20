Baltijas balss logotype
Не вешайте это на елку: 5 новогодних украшений, притягивающих несчастье 0 290

Люблю!
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Наши предки руководились определёнными правилами, когда украшали дом к Рождеству и Новому году. Эти предрассудки актуальны и сегодня, так как каждый предмет насыщен энергиями, которые могут "стареть" и блокировать прогресс, мешая счастливому будущему. Даже любимое украшение, пережившее годы, может сыграть против хозяина.

Старые игрушки

Старые игрушки, даже антиквариат, в начале приносили положительные энергии, но со временем они устарели. Старые энергии отвлекают человека от успеха, поэтому украшения, которым много лет, могут нести негативный эффект.

Игрушки с негативной символикой

Изображения убийц, оружия, гранат и джавелинов на елке имеют энергетику, которая притягивает несчастья, слёзы и бедность. Даже если они выглядят стильно или модно, их влияние отрицательно.

Игрушки с трещинами или сколами

Реставрированные игрушки, даже если они качественно склеены, создают энергетический раскол в доме. Через такие "пропасти" уходят счастье, деньги и здоровье.

Черные игрушки

Черный цвет несет энергетику траура, строгости и сдержанности. Для защиты дома лучше выбирать темно-синий, фиолетовый или зеленый — эти цвета приносят благодать.

Игрушки в форме птиц и животных

Одинокие фигурки животных или птиц на елке могут привлекать одиночество. Если вы хотите сохранить счастье или встретить судьбу, вешайте такие игрушки только в паре. Это правило касается и насекомых: пчёлки, бабочки и божьи коровки также лучше использовать парно.

Источник: hochu.ua

#новый год #символика #энергетика #традиции #эзотерика #украшения #суеверия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео