Безалкогольный глинтвейн сделать очень просто — вместо вина использовать виноградный сок или безалкогольный винный напиток. Такой глинтвейн получится не менее вкусным, чем классический.

Самая распространенная основа для безалкогольного глинтвейна — именно красный или белый виноградный сок. Прежде всего он похож и по вкусу, и по цвету к классическому глинтвейну. Кроме того, сок обладает природной сладостью, а потому не нужно добавлять много сахара;

В соке уже есть фруктовость и кислотность, которые требуются глинтвейну. Специи хорошо открываются в тёплой сладкой основе. Напиток получается насыщенным и ароматным.

Какой сок выбрать для напитка:

для «красного» глинтвейна — темный виноградный, вишневый или гранатовый,

для «белого» — белый виноградный, яблочный или грушевый.

Если выберете безалкогольное вино для глинтвейна, то в сочетании со специями вкус получится максимально похожий на классический алкогольный напиток. Кроме того, у него будет лучший баланс кислотности и сладости.

Рецепт безалкогольного глинтвейна

Ингредиенты:

1 л виноградного сока или безалкогольного вина

1 апельсин (нарезать кружочками)

1 яблоко (нарезать дольками)

2–3 палочки корицы

3–5 звездочек бадьяна

4–6 гвоздик

3–4 кружочка имбиря или ½ ч. л. тертого

1–2 ст. л. меда или сахара

Приготовление: