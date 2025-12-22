Baltijas balss logotype
Какое вино выбрать для идеального глинтвейна: советы для ароматного зимнего напитка 0 123

Люблю!
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какое вино выбрать для идеального глинтвейна: советы для ароматного зимнего напитка

Зимой одним из самых любимых напитков остаётся глинтвейн — пряный, согревающий и насыщенный вкусом. Правильно подобранное вино помогает раскрыть аромат специй и цитрусовых, создавая гармоничный напиток. Для приготовления глинтвейна лучше выбирать сухие или полусухие сорта красного или белого вина, которые не перебивают вкус и идеально сочетаются с добавками.

Красное вино

Сухое или полусухое красное вино обеспечивает достаточную кислотность и насыщенный вкус, который гармонично сочетается со специями и фруктовыми нотами. Слишком сладкие вина могут перебивать аромат пряностей, делая напиток менее сбалансированным.

Для приготовления глинтвейна рекомендуется использовать качественные столовые вина средней ценовой категории. Дешёвые варианты иногда придают напитку неприятную кислотность, а дорогие вина лучше оставить для дегустации в чистом виде.

Оптимальные сорта винограда для красного глинтвейна — Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар и Темпранильо. Эти вина обладают мягким вкусом без резкой терпкости, что делает напиток гармоничным и насыщенным.

Белое вино

Для белого глинтвейна выбирают сухие или полусухие ароматные сорта. Они дарят свежесть, нежный фруктовый профиль и отлично сочетаются с лёгкими пряностями.

Белый глинтвейн должен оставаться лёгким и ароматным. Слишком сладкие вина могут сделать напиток приторным, особенно если добавлять мед или сахар.

Лучшие сорта винограда для белого глинтвейна — Рислинг, Пино Гриджио, Совиньон Блан и Шардоне. Они придают напитку лёгкую кислинку, фруктовую свежесть и тонкие травяные нотки, идеально сочетаясь с пряностями.

источник: 1001 Совет

