Важно помнить, что для этого не следует использовать агрессивную химию.

Современные телевизоры уже не так сильно притягивают пыль, но всё равно покрываются слоем грязи заметно быстрее, чем хотелось бы. Пыль ухудшает качество изображения, а если она попадает внутрь корпуса, может влиять на работу телевизора и даже сокращать срок службы.

Так что чистить экран всё-таки придётся. Главное сделать это правильно, иначе можно оставить на нём разводы, царапины или, в худшем случае, навсегда испортить покрытие.

Чем протирать экран

Понадобится мягкая тряпка для снятия пыли и качественные микрофибровые салфетки. Учитывайте, что если вы не стали бы протирать этой тряпкой очки или объектив камеры - они не подходят для экрана телевизора.

Если придётся использовать жидкость, то только дистиллированную воду. Но точно не воду из-под крана, минералы оставляют разводы, которые потом замучаетесь оттирать.

Чего нельзя использовать для протирки телевизора

Спирт

Стеклоочистители

Бумажные полотенца

Полироли для мебели

Выключаем ТВ, вынимаем вилку из розетки и смотрим на экран при хорошем боковом освещении, так заметнее отпечатки пальцев и разводы. Если телевизор висит на стене, можно сразу чистить. Если он стоит на тумбе, то иногда проще повернуть его так, чтобы было удобнее работать.

Как правильно чистить экран

Мягкой микрофиброй аккуратно убираем пыль сверху вниз. Не давим и не делаем круговых движений, они только размазывают грязь и могут оставить микроцарапины. Вся лишняя пыль скопится у нижней рамки, её аккуратно убираем в одну горизонтальную линию.

Далее берём чистую микрофибру, слегка увлажняем дистиллированной водой или спецжидкостью для экранов. Протираем широкими, плавными вертикальными движениями. Не поливаем экран и не распыляем жидкость прямо на него, только на салфетку. После влажной чистки можно пройтись другой сухой микрофиброй, чтобы убрать остатки влаги.

Как часто это нужно делать

Если не трогать экран руками, достаточно лёгкой протирки от пыли раз в неделю. Если появились пятна, которые не поддаются даже после аккуратной влажной чистки, то скорее всего, повреждено покрытие. В таком случае лучше написать в поддержку производителя.