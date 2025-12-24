Рождество — один из самых важных и любимых праздников в мире. Оно ассоциируется с уютом, наряженной елкой, праздничными гирляндами и вкусным ужином в кругу семьи.

В каждой стране имеются свои традиции подготовки и встречи этого праздника. Кто-то уже за месяц до Сочельника готовит десерт, чтобы он настоялся, кто-то начинает выбор идеальной рыбы и индейки, а кто-то планирует время похода в ресторан быстрого питания. Несмотря на все различия в его проведении, Рождество дарит людям положительные эмоции и веру в то, что наступающий год принесет только радость и счастье. А вкусная еда и особая атмосфера позволяют настроиться на позитивный лад.

Рождественский пудинг (Великобритания)

Рождественский пудинг или плам-пудинг — главный десерт на праздничном ужине в Великобритании. Несмотря на название, его готовят не из слив (plum — слива). Этим словом в Средневековье называли изюм. В состав пудинга входят: изюм, хлебные крошки, сахар, масло, специи (гвоздика, корица, мускатный орех). Перед подачей десерт поливают бренди, ромом или другим крепким алкогольным напитком и поджигают. Еще одна особенность плам-пудинга состоит в том, что его готовят за несколько недель до подачи, дав ему время на «созревание».

Кучюкай (Литва)

Кучюкай — небольшое литовское печенье с маком. Обычно подается с маковым или коровьим молоком, чтобы структура стала более мягкой, а вкус — насыщенным. Они подаются во время рождественского ужина, который в Литве называется Кучиос (Кūčios). В этот вечер принято подавать 12 блюд, которые в основном состоят из фруктов, овощей, грибов и рыбы. Мясо, при этом, на столе не присутствует.

Латкес (Израиль)

Латкес — важная часть праздничного стола на Хануку в Израиле. Это оладьи из тертого картофеля, обжаренные до золотистой корочки в большом количестве масла. Их принято есть со сметаной или яблочным соусом. Его готовят как напоминание о чуде, когда в храмовых светильниках масло горело 8 дней, вместо одного. Первые версии латкеса, правда из сыра, готовились еще в Средневековье.

Рождественский карп (Чехия)

Рождественский карп — обязательное блюдо, которое должно быть на праздничном столе на Сочельник в Чехии. Корни этой традиции тянутся со Средних веков, когда чешуйки карпа считались символом богатства. Сейчас их принято носить в кошельке на удачу, также она кладется под каждую тарелку на торжественном ужине. Готовить эту рыбу на Рождество начали в XIX веке. Обычно карп подается в виде жареных кусочков, целиком запеченным или фаршированным. Как и в Литве, на чешском праздничном столе нельзя найти мясо. Все чаще чехи покупают два карпа: одного — чтобы приготовить, а второго — запускают в ванную, а потом выпускают на волю, что не слишком полезно для рыбы.

Штоллен (Германия)

Штоллен — выпечка с цукатами и изюмом, которая по форме и цвету напоминает младенца Иисуса, завернутого в пеленки. Также существуют разновидности с орехами, марципаном и маком. Он готовится из особого дрожжевого теста с большим количеством муки и масла. После выпечки его промазывают топленым сливочным маслом и посыпают сахарной пудрой. Штоллен в Германии обычно выпекают заранее и хранят от месяца до трех. Первое упоминание об этом десерте датируется XIV веком.

Флэскештег (Дания)

Флэскештег — традиционное рождественское блюдо Дании. Это запеченная свинина с хрустящей корочкой, которая обычно подается с красной капустой, тушеной в утином жире с сахаром, яблоками, луком, уксусом, красным вином и специями. Традиционная рождественская трапеза завершается сладкой рисовой кашей, которую подают в полночь. В блюдо добавляют один миндальный орех — если он попадется незамужней девушке, то в наступающем году, по поверьям, она выйдет замуж. Всем остальным сладкая находка сулит счастье. Тот, кому достался миндаль, должен это скрывать пока не будет съедена вся каша.

Жареные бананы (Куба)

На Кубе Сочельник, как и во многих странах Латинской Америки, — повод собраться всей семьей для праздничного ужина. В этот вечер на столе обычно находятся рис, черная фасоль, рисовый пудинг, ромовый пирог. Самым ярким гарниром выступают жареные бананы, которые отлично дополняют жареного поросенка и рис. Их готовят на растопленном сале и традиционно едят с морской солью — иногда для пикантности добавляется перец.

Панеттоне (Италия)

В разных регионах Италии рождественский стол отличается. Где-то готовят семь разнообразных рыбных блюд, где-то подают сушеную треску и кальмары, а где-то едят жареного ягненка или птицу. Единственное блюдо, которое объединяет всю страну — праздничный кекс панеттоне. Его готовят из сладкого дрожжевого теста с добавлением цукатов, шоколадной крошки, изюма и орехов. У каждой хозяйки — свой рецепт этого десерта.

Жареная курица (Япония)

Япония — специфическая страна, с уникальными традициями, поэтому неудивительно, что именно здесь существует самое необычное празднование Рождества в мире. С 1970-х годов японцы массово ходят в ресторан быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC), который славится своей жареной курицей в особой панировке с секретной рецептурой. Также на праздничный стол подается осечи-риори — набор морепродуктов, куда входят рыба, креветки, устрицы, икра, омары и водоросли. Состав может варьироваться. Он сервируется в специальных лакированных коробках. Каждый элемент осечи-риори имеет свое символическое значение.

Павлова (Новая Зеландия)

Торт-безе "Павлова" — звезда рождественского стола в Новой Зеландии (и часто в Австралии). Он был создан специально для легендарной примы-балерины Анны Павловой и назван в ее же честь. Сверху десерт украшается клубникой, маракуйей и малиной, а также взбитыми сливками. Существует около семисот рецептов этой легкой и воздушной сладости.

Соррел (Ямайка)

Единственный напиток, который попал в этот список рождественских блюд — соррел. Его основа — цветы гибискуса, из которых заваривается напиток каркаде. К ним добавляются имбирь, цедра апельсина, корица, сахар. И, конечно же, на Ямайке нельзя обойтись без рома, который завершает вкусовую композицию соррела. Подается напиток со льдом.

Парильяда (Аргентина)

Парильяда — национальное аргентинское блюдо и центральная позиция на рождественском столе. Его основой является говядина, которую обычно готовят на гриле. Этим процессом занимаются специально обученные повара — асадор или парильеро. Они знают, как разделывать и прожаривать разные части туши. Иногда парильяду готовят с кишками, кровяными колбасами и зобной железой. В Аргентине распространены одноименные рестораны, которые специализируются на парильяде.

Меломакарона (Греция)

Меломакарона — сладкое печенье, в виде овальных коржиков. Это обязательный элемент рождественского стола в Греции. После выпекания меломакарона обильно пропитывается сахарно-медовым сиропом с цитрусом, что придает ему особую влажность. Сверху печенье присыпается измельченным грецким орехом. Во время зимних праздников этот десерт можно найти практически в любом магазине или пекарне.

Запеченная индейка (США)

Рацион рождественского ужина в Америке очень напоминает трапезу на День Благодарения — во главе стола находится запеченная индейка. Тушу маринуют около суток и запекают в духовке от трех до семи часов. Иногда птицу фаршируют хлебными крошками, картофелем, овощами, травами, грибами. В качестве гарнира выступает картофельное пюре. Не менее важную роль, чем сама индейка, играют соусы — клюквенный и грейви (подливка).

Рождественское полено (Франция)

Жители Франции не могут представить свое празднование без особого рождественского десерта на столе. Это рулет в виде полена, приготовленный из бисквитного теста с шоколадным кремом. Сверху торта, на кремовом слое, имитируется структура древесной коры, а в качестве украшения выступают ягоды, сахарная пудра, сладкие снежинки, марципановые шишки, грибочки и т.д. Все зависит от фантазии кондитера. Этот рулет вдохновлен средневековой традицией, когда было принято сжигать святочное полено.

Копченый лосось (Ирландия)

Самое любимое блюдо ирландцев на рождественском столе — копченый лосось с креветочным коктейлем, который укладывается на свежие листья зеленого салата. Лосось может подаваться просто с соусом или овощами. Во время зимних праздников в Ирландии такая копченая рыба считается отличным подарком для коллег, друзей и родных.

Туррон (Испания)

Туррон — еда, без которой сложно представить Рождество в Испании. Он изготавливается из меда, миндаля, яичных белков и сахара. По сути, это разновидность нуги. Туррон может быть твердым — из карамелизированной массы с большим количеством орехов. Этот вид называется дуро или аликантийский. Также этот десерт бывает мягкий, благодаря добавлению масла. Такая разновидность называется бландо или хихонский. Все чаще вместо традиционного миндаля в турроне можно встретить фундук и арахис, а также фрукты, марципан, шоколад, кокос и другие добавки.

Бакаляу (Португалия)

В Португалии, также как в Ирландии и Чехии, на праздничном столе тоже обязательно есть рыба. Но в отличие от других стран, она подается в особом виде. Бакаляу — это очень соленая и сушеная треска. Из нее готовят множество блюд, предварительно вымочив, несколько раз меняя воду. На Рождество бакаляу принято подавать в вареном виде с отварным картофелем и зеленой капустой. Блюдо обильно заправляется оливковым маслом. Именно в таком виде треску ели 500 лет назад.

Кутя (Украина)

Кутя — сладкая каша из пшеницы, ячменя, иногда риса, с добавлением меда, мака, изюма и орехов. В разных регионах Украины рецепты отличаются составом круп и добавок. Неизменной остается обязательная сладость кути. В Сочельник (вечер 6 января), по традиции, крестники несут кутю своим крестным родителям на ужин. Это называется «отнести вечерю». Взамен дети получают от крестных подарки.

Тамале (Мексика)

Тамале — одно из самых популярных блюд в странах Южной Америки. В Мексике его любят готовить на Рождество. По сути, это лепешки из кукурузной муки, завернутые в кукурузный лист. Во внутрь также часто добавляют мясо, овощи, сыр и даже фрукты. Готовятся тамале на пару. Перед употреблением кукурузный лист нужно развернуть. Он нужен только для придания формы начинке.

Лечон (Филиппины)

Сложно представить филиппинское Рождество без торжественного блюда под названием лечон. Это целиком запеченный молочный поросенок, который готовится на вертеле над горячими углями. В результате такого длительного процесса снаружи образуется хрустящая румяная корочка, а внутри получается нежнейшее мясо. В качестве специй к блюду используются зеленый лук, лавровый лист, черный перец, чеснок, соль, лемонграсс и тамаринд.

Йоулуторту (Финляндия)

Йоулуторту — традиционное финское слоеное печенье в форме детской игрушки вертушки или звезды. В тесто обязательно добавляется сыр рикотта, который придает пышность и эластичность. В качестве начинки используется варенье из чернослива. Иногда внутрь кладется яблочное повидло с корицей. Сверху десерт присыпается сахарной пудрой.

Доро ват (Эфиопия)

Доро ват — традиционное рождественской блюдо Эфиопии. В этой африканской стране православные христиане отмечают рождение Иисуса 7 января. Перед этим они проходят 43-дневный пост, который завершается поеданием доро вата. Это рагу из петуха со сваренными вкрутую куриными яйцами. Главная особенность блюда — пикантная смесь специй бербере, в которую, кроме всего прочего, входят пажитник, кардамон и кориандр. Также к мясу добавляется большое количество топленого масла. Есть этот деликатес принято с ферментированной лепешкой инджера.