Молодёжь отдыхает: в каком возрасте человек достигает пика своего развития 0 322

Люблю!
Дата публикации: 27.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Молодёжь отдыхает: в каком возрасте человек достигает пика своего развития

Если вам под шестьдесят и этот возраст вас пугает, вот ободряющая новость из мира науки. Оказывается, все у вас еще впереди.

По классификации ВОЗ, с 60 лет человек переходит из среднего возраста в пожилой. И хотя сегодня немало 60-летних, которые дадут фору молодым, определение «пожилой» вряд ли кому-то приятно.

Но пусть вас не пугает этот возрастной рубеж. Недавнее исследование показало, что в 55-60 лет наступает пик развития человека.

Конечно, речь идет не о физических показателях. Если говорить о таких критериях, как сердечно-сосудистая выносливость, плотность костей, объем мозга и сила, то здесь люди достигают своего пика в период с 25 до 35 лет. Поэтому и высшие спортивные достижения, как правило, совершаются до 35 лет.

Такие показатели, как объем памяти и скорость обработки информации, также обычно приходятся на молодые годы — от 18 до 22 лет. В результате многие математические открытия ученые делают ближе к 30 годам.

Однако не только физические показатели и память определяют жизненный успех. Исследователи из Университета Западной Австралии и Варшавского университета собрали 16 параметров и выяснили, как каждый из них развивается на протяжении жизни.

Авторы обнаружили: общая умственная деятельность, эмоциональный интеллект, способность к принятию решений и развитие личности продолжают развиваться до середины жизни, достигая максимума примерно к 60 годам.

Так, пик нашего интеллекта приходится на возраст от 55 до 60 лет. С 65 лет этот показатель начинает снижаться, но более заметен спад уже после 75 лет. Возможно, это связано с тем, что и в целом активность человека становится сильно меньше.

Кристаллизованный интеллект, то есть накопленные знания и наш словарный запас, продолжает расти до 60 лет. А финансовая грамотность развивается вплоть до конца шестого десятка. И хотя ленты новостей пестрят заголовками об обманутых пенсионерах, исследования показывают, что пожилые люди гораздо реже выбрасывают деньги на ветер, в отличие от молодых.

Такие важные качества личности, как добросовестность и эмоциональная стабильность, также усиливаются с возрастом и достигают пика в 50–60 лет.

«Добросовестность можно определить как профессиональную преданность, трудолюбие, упорство в достижении целей, организаторские способности и дисциплинированность. Кроме того, это понятие включает в себя такие качества, как ответственность, рассудительность и последовательность. В совокупности все это формирует личность, которая стремится к порядку, достижению целей и надежности как в рабочей среде, так и в личных отношениях», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Intelligence.

Добросовестность — это то качество, которое очень ценят специалисты по кадрам. Кроме того, исследования показывают, что добросовестные люди добиваются большего успеха в карьере и сообщают о большей удовлетворенности жизнью.

Эмоциональная стабильность также очень важная черта, которую ищут в работниках специалисты по отбору персонала. Люди с высокой эмоциональной стабильностью, как правило, проявляют невозмутимость и не так эмоциональны в условиях стресса. Они спокойны и уверены в себе. А еще работники с устойчивой психикой показывают лучшую производительность.

Взвесив все это, исследователи пришли к выводу, что пик «общего когнитивно-личностного функционирования» приходится на 55–60 лет, а спад наблюдается после 65–70 лет.

Своей работой авторы хотели подчеркнуть: работодателям не стоит списывать со счетов более возрастных специалистов.

«Люди, наиболее подходящие для ответственных лидерских, сужденческих или исполнительных ролей, находятся в возрасте от 55 до 60 лет и вряд ли будут моложе 40 лет», — резюмируют исследователи.

#наука #развитие #возраст #карьера #психология #интеллект
