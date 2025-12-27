Baltijas balss logotype
Три новогодних ритуала, которые привлекут удачу, любовь и достаток в 2026 году

Люблю!
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Три новогодних ритуала, которые привлекут удачу, любовь и достаток в 2026 году

Наши предки верили, что канун Нового года — время особой силы, когда правильные действия могут повлиять на судьбу на целый год вперёд. Традиции дошли до наших дней, и многие эзотерики уверены: есть несколько простых ритуалов, которые помогают открыть путь удаче, деньгам и гармонии.

Что важно успеть сделать перед Новым годом

1. Закрыть финансовые хвосты

До наступления праздника рекомендуется вернуть все долги — это считается очищением денежного канала. Также полезно обновить несколько вещей: скатерть, праздничную обувь и полотенце. Эти покупки символизируют благополучие и приток новых возможностей.

2. Провести энергетическую уборку

Это не обычная чистота ради порядка. В ведро с проточной водой добавьте соль и этим раствором протрите пол, окна, двери и откосы. Считается, что такая уборка устраняет негатив, сглаз и любую тяжёлую энергетику, накопившуюся за год.

3. Сделать себе подарок мечты

Один из самых приятных и важных ритуалов — купить подарок именно себе. Без экономии и сомнений. Это символизирует открытость к изобилию, уважение к себе и готовность принимать хорошее от жизни.

Выполнив эти три ритуала, вы встретите Новый год в очищенном пространстве, с обновленной энергией и правильным внутренним посылом на весь следующий год.

Источник: news.hochu

#новый год #деньги #энергетика #традиции #эзотерика #удача
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
