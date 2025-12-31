Хорошо, когда человек может пообещать себе: «Все, больше не буду», а потом выполнить это обещание. Однако не у всех хватает силы воли, а соблазн бывает велик. Специалист по лечению алкоголизма рассказала, что можно сделать в таких случаях.

Сезон вечеринок — нет повода не выпить. Кажется, что алкоголь повсюду: только оставил без присмотра бокал, а он уже полный. И как в такой обстановке меньше пить?

Эксперты советуют: не стоит особенно полагаться на силу воли. Лучше придерживаться определенных стратегий, которые помогут не спиться в сезон бесконечных праздников.

1. Пейте по плану

Когда мы зарекаемся не пить, у нас часто срабатывает так называемая «предвзятость настоящего момента», когда человек склонен отдавать приоритет сиюминутным вознаграждениям, а не будущим выгодам. Ведь если появляется возможность получить немедленное удовлетворение, то есть выпить, куда сложнее помнить о благородной долгосрочной цели.

«Принимая решения, наш мозг склонен отдавать приоритет текущим целям, а не долгосрочным», — рассказывает на портале The Conversation Катинка ван де Вен, специалист по лечению алкоголя в Сиднее.

Поэтому эксперт предлагает ставить более краткосрочные задачи. Посмотрите календарь и осознанно выберите дни трезвости.

«Если заранее спланировать, в какие дни вы пьете, а в какие — нет, вам не придется принимать это решение в режиме реального времени, когда перед вами алкоголь и вы легко можете поддаться эмоциям», — говорит нарколог.

Отслеживайте количество выпитых напитков

Когда человек пытается похудеть, ему советуют вести пищевой дневник, чтобы он понимал реальное количество съеденных продуктов. Эта же стратегия работает и с алкоголем.

«Вы удивитесь, насколько подобная привычка может изменить ваши отношения с алкоголем», — говорит эксперт.

Главное — не полагаться на память. Регулярно фиксируйте выпитое в приложении, в блокноте, в заметках на телефоне. И лучше всего делать это в режиме реального времени.

Попробуйте перейти на безалкогольные версии

Безалкогольное пиво, вино и шампанское действительно выручают в тех случаях, когда не хочется отбиваться от коллектива и при этом есть желание пить меньше.

Чередуйте алкогольное с безалкогольным

Сложно сохранять контроль и осознанность, когда принял на грудь. И все-таки постарайтесь сбавить темп и взять за правило: после каждой порции алкоголя выпивать стакан воды либо другой безалкогольный напиток, только не сладкую газировку. Такая привычка поможет снизить общее количество выпитого алкоголя, спасет от обезвоживания и снизит риск похмелья.

Откажитесь от принципа «все или ничего»

Допустим, вы решили окончательно завязать, но в один из дней некий коварный коллега уговорил выпить «всего глоток». А потом вы не заметили, как опустошили стакан и теперь корите себя: «Я все испортил».

«Срыв — это всего лишь срыв. Это не значит, что нужно отказываться от своих целей. Вы можете начать все сначала прямо сейчас, за следующей выпивкой или на следующий день», — подчеркивает нарколог.

Честно признайтесь

Расскажите супругу, другу, близкому, что вы стараетесь меньше пить. Так вы сможете получить некую поддержку, или хотя бы к вам с большей вероятностью не будут приставать с фразами вроде «Ну давай, всего по одной».

Подготовьте ответы

Все пьют, а вы стоите с апельсиновым соком. Тактичные люди промолчат, но особо любопытные обязательно предложат выпить или спросят, почему вы без бокала.

«Просто скажите: „Спасибо, у меня все хорошо“ или „Мне пора сбавить обороты“. Определите, что для вас приемлемо, не нужно давать долгих объяснений», — советует эксперт.

Будьте добрее к себе

По словам нарколога, стыд и вина часто приводят к еще большему употреблению алкоголя. Поэтому проявите к себе сострадание, и это поможет изменить ваши привычки в долгосрочной перспективе.

«Не воспринимайте промах как неудачу. Отнеситесь к нему как к информации. Попробуйте разобраться, что мешало вам придерживаться целей и что может помочь в следующий раз», — рекомендует эксперт.