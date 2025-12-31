«Да ну этот ваш Новый год, спать лягу в 11 вечера!» — слышали такую фразу от знакомых? Почему так бывает, что некоторые люди не любят отмечать самый популярный праздник года, объяснила психолог. Может быть, с ними что-то не так?

Декабрь, серая погода, нехватка солнца, стресс и недосып, недомогания — многие люди выгорают к концу года от ежедневной рутины, а тут еще и новые заботы впереди — суматошный и требующий подготовки, трат и планирования Новый год. Поэтому некоторые предпочитают восстановить силы и отдохнуть, а не кидаться с головой в народный праздник, объясняет психолог. Но это лишь одна из причин нелюбви к Новому году.

«Не отмечаю Новый год»: в чём причина

«Проще сказать: „Я не люблю праздники и не отмечаю Новый год“, чем объяснять, что ты устал и хочешь просто побыть в одиночестве или только с близкими, отдохнуть и восстановить силы, восполнить социальную батарейку отсутствием общения», — рассказывает психолог Юлия Королева.

Бывает и так, что некоторые люди в принципе по характеру интроверты: предпочитают общение в небольших группах или побыть наедине с собой. У таких людей нелюбовь к празднику обусловлена особенностями темперамента.

«Усугублять негативное отношение к праздничным мероприятиям могут и конфликты внутри семьи, — продолжает психолог. — Для некоторых это может быть дополнительной нагрузкой и обязательствами, от чего пропадает желание в принципе отмечать Новый год».

Да и сама подготовка к празднованию Нового года включает много организационных моментов: закупку еды, украшение помещения, подбор нарядов, приобретение подарков.

«Всё это требует ресурсов и времени, в том числе и финансовых затрат, что вызывает напряжение и неудовлетворенность. И проще отказаться от всей процедуры, чем справляться с дополнительной нагрузкой», — говорит эксперт.

На нелюбовь к Новому году вполне может повлиять явная «потребительская» подоплека праздника, когда нас буквально насильно заставляют закупаться. В этом году елки и украшения в магазинах появились запредельно рано — еще в начале ноября.

«Изначально праздник выражал культурные ценности, а сейчас превратился в массовые потребительские мероприятия. Новый год символизирует надежду на лучшее будущее, заставляет задуматься о прошлом. В последнее время праздник будто лишился истинного смысла, представляя собой лишь пустой обряд», — говорит психолог.

Когда причины нелюбви — из детства

Случается, что люди испытывают негативные эмоции или равнодушие к празднованию Нового года из-за детских воспоминаний.

«Детский опыт — один из главных факторов, влияющих на отношение ко многим вещам в зрелости, включая Новый год, — рассказывает Юлия Королева. — Например, если родители регулярно устраивали ссоры и скандалы в праздничные дни, у ребенка формируется устойчивая ассоциация праздников с конфликтами и стрессом. Такие ассоциации сохраняются и переносятся во взрослую жизнь, формируя негативное восприятие любой праздничной атмосферы».

Кроме того, в некоторых семьях Новый год мог восприниматься родителями не как праздник, а как обязанность, с рутиной и хлопотами, а некоторые могли например работать в этот день, и вся подготовка ложилась на детей.

«Для них подготовка к торжеству могла восприниматься как тяжелая работа, лишенная удовольствия и ожидания волшебства», — объясняет специалист.

Если в семье не было принято отмечать праздники, уделять этому внимание, то праздник не запоминается и становится просто очередным обычным днем, не наполненным никаким смыслом.

«Также в Новый год могло произойти и трагическое событие, например потеря родственника, разрыв семейных связей, из-за прошлых травм и воспоминаний человек испытывает раздражение и дискомфорт, что приводит к отторжению праздника», — поясняет эксперт.

Если ты один

Еще одна причина нелюбви к Новому году связана с одиночеством. Многие воспринимают Новый год как символ семейного праздника, гармонии, а отсутствие партнера или близких отношений, родственников усиливает чувство отчуждения и грусти. Особенно часто это встречается у пожилых людей, оставшихся без поддержки детей или друзей.

«Эта проблема усугубляется рекламой, где подчеркивается как „правильно и идеально“ отмечать Новый год: собраться в кругу близких или друзей, с семьей, петь, танцевать, дарить подарки, веселиться. И кто-то может чувствовать себя исключенным из этого сценария», — рассказывает Юлия Королева.

Не крутите пальцем у виска

Важно не осуждать, а понять тех людей, кто не готов к празднованию Нового года, отказывается идти в гости или даже намерен лечь спать до полуночи 31 декабря.

«Каждый имеет свое собственное мнение, это не значит, что с человеком что-то не так, можно иметь свою реакцию на праздник, и это совершенно естественно и нормально, — говорит психолог — Важно прислушиваться к своим потребностям, желаниям, создавая собственный комфортный способ празднования, будь то веселое застолье с друзьями, праздник в кругу близких или любимых вещей, или непразднования — проводя Новый год на работе, в отдыхе или восстановлении сил и здоровья».