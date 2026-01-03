Аэрогриль сегодня стал одним из самых популярных кухонных приборов. Он позволяет во многом заменить духовку, готовить в режиме "установил и забыл", а к тому же намного легче отмывается, чем классическая духовка или плита. Но, как и у любой техники, есть плюсы и минусы аэрогриля. Не все блюда выходят в нем лучше, и иногда традиционные способы готовки выигрывают. Итак, когда аэрогриль – настоящая палочка-выручалочка на кухне, а в каких случаях классическая духовка или даже обычная сковорода дадут лучший результат?

Плюсы аэрогриля

Быстрота и экономия времени

Аэрогриль готовит блюда заметно быстрее, чем духовка. За счет мощной конвекции горячий воздух циркулирует равномерно, прибор почти мгновенно прогревается и также быстро остывает, сокращая общий цикл готовки. На практике это экономит время: например, творожная запеканка выпекается ~за 15 минут вместо ~40 в обычной духовке, печенье – около 6 минут вместо 20.

Хрустящая корочка без обилия масла За счет интенсивного воздушного потока в небольшой камере аэрогриль славится умением придавать продуктам хрустящую корочку почти без масла. Во фритюре или на сковороде такого эффекта добиваются большим количеством жира, а в аэрогриле достаточно лишь слегка сбрызнуть ингредиенты маслом (а иногда можно обойтись вовсе без него).

Компактность и экономия энергии

По сравнению с громоздкой духовкой настольный аэрогриль гораздо компактнее. Его проще разместить даже на небольшой кухне, при необходимости можно убрать в шкаф или взять с собой на дачу. Малая камера требует меньше энергии для нагрева: в среднем аэрогриль потребляет от 0,8 до 1,8 кВт⋅ч, тогда как электродуховка – около 1,5–4,5 кВт⋅ч (в зависимости от режима и блюда). Это заметно сказывается на счетах за электричество при частом использовании прибора.

Простота использования и функциональность

Современные аэрогрили очень удобны в управлении: часто есть готовые программы, таймеры и автоотключение. Достаточно выбрать режим – прибор сам выдержит нужную температуру и время, а по окончании приготовления отключится. Нет нужды постоянно контролировать процесс, переворачивать еду или бояться, что блюдо пригорит или пересохнет. Многие модели оснащены дополнительными функциями (отложенный старт, поддержание тепла, датчики и т.п.), что еще больше облегчает жизнь на кухне.

Легче мыть, чем духовку

После запекания в духовке нередко приходится отмывать противни и очищать пригоревший жир со стенок. В аэрогриле же съемные части (чаша, решетка, поддон) можно помыть сразу после готовки, многие из них подходят для посудомоечной машины. Некоторые устройства имеют даже режим самоочистки. Благодаря этому уход за аэрогрилем обычно проще и быстрее, чем за духовым шкафом или варочной поверхностью.

Минусы аэрогриля

Ограниченный объем и порции

Компактность оборачивается небольшим объемом камеры. В аэрогриле удобнее всего готовить на 2–4 порции, не больше. Если нужно накормить большую семью или приготовить несколько блюд одновременно, крохотный гаджет уже не справится. Целая большая курица может физически поместиться в некоторый аэрогриль, но равномерно пропечься там не сможет – горячему воздуху трудно добраться до центра крупного куска. Поэтому для большой птицы или противня выпечки лучше по-прежнему использовать просторную духовку.

Не подходит для некоторых продуктов

Аэрогриль не умеет готовить все. Блюда с большим количеством соуса (например, лазанья, рагу или спагетти в соусе) в нем делать нельзя – мощный поток воздуха будет разбрызгивать жидкость по камере, есть риск даже повредить прибор. Также не подходят продукты в жидком кляре: тесто просто стечет через решетку, не успев схватиться корочкой. Например, классическую жареную рыбу в пивном кляре или пончики лучше приготовить традиционно на плите. Не выйдет сварить в аэрогриле и суп, кашу или макароны – для этого нужна кастрюля с водой на плите либо мультиварка. Даже попкорн "взрывать" в аэрогриле не рекомендуется: зерна плохо прогреваются и могут застрять внутри, что чревато пригоранием и даже возгоранием. Проще говоря, аэрогриль предназначен только для сухих методов тепловой обработки; он не заменяет кастрюлю или чайник.

Нуждается в месте и отдельном хранении Для аэрогриля придется выделить пространство на столешнице или полке. На маленькой кухне это может стать проблемой: прибор довольно объёмный, да и во время работы ему нужно пространство вокруг для циркуляции воздуха. Кроме того, нельзя ставить аэрогриль вплотную к стене или под навесным шкафом из-за высокой температуры и выхода пара. Придется продумывать безопасное размещение.

Регулярный уход после каждой готовки

Несмотря на то, что мыть контейнер аэрогриля проще, делать это придется после каждого использования. Жир и соки с продуктов оседают на крышке и нагревательном элементе, их важно очищать, иначе при следующем запуске старые пригарки могут дымить и портить вкус. Духовку многие хозяйки очищают лишь периодически, а не строго каждый раз – с аэрогрилем такой "форы" нет. То есть затраты времени на уборку частые, хоть и в меньшем масштабе.

Стоимость качественных моделей

Самый простой аэрогриль сейчас можно купить недорого, однако функциональность и надёжность бюджетных приборов оставляют желать лучшего. За качественный многофункциональный аэрогриль известной марки придётся заплатить сопоставимо с ценой средней духовки. Для некоторых это неоправданные расходы, особенно если кухня уже оборудована хорошей печью.

Для каких блюд аэрогриль – палочка-выручалочка

Теперь о том, когда аэрогриль действительно незаменим. Перечислим ситуации и блюда, в которых этот гаджет проявляет себя лучшим образом.

Заменяет фритюр для картофеля и закусок

Аэрогриль великолепно готовит домашний картофель фри, чипсы, наггетсы, крылышки и другие блюда, которые обычно жарят во фритюре. Получается золотистая корочка, как при жарке в масле, но блюдо гораздо менее жирное и калорийное – отличный вариант для любителей более здорового питания. К тому же не нужно разогревать литры масла и потом думать, что с этим маслом делать. Для лучшего результата рекомендовано готовить небольшими порциями и при высокой температуре (~180–200 °С), немного сбрызнув кусочки маслом, и тогда картошка или наггетсы в аэрогриле выйдут румяными и хрустящими гораздо быстрее, чем в духовке.

Мясо, птица и рыба с хрустящей корочкой

Если вы обожаете курочку с румяной корочкой, сочные стейки или запеченную рыбу, аэрогриль станет вашим помощником. В нем отлично удаются куриные крылышки, голени, запеченные овощами ребрышки, шашлычки из мяса или рыбы на шпажках. За счет мощной конвекции мясо снаружи зажаривается до эффекта гриля, а внутри остается сочным. Панированные закуски (котлеты, отбивные, сырные палочки) тоже прекрасно получаются в аэрогриле – достаточно минимального количества масла, чтобы сухари или панировка стали золотистыми. Совет: крупные куски (например, толстый стейк или утиную грудку) имеет смысл готовить при 180–190 °С, чтобы прожарились равномерно, а маленькие кусочки – при 200 °С для быстрой корочки. Время приготовления значительно меньше, чем в духовке: порционные куриные крылышки, например, будут готовы примерно за 20 минут при 200 °С (в духовке на это ушло бы ~40 минут).

Овощи-гриль и быстрые гарниры

Овощи в аэрогриле получаются не хуже, чем на сковороде-гриль или в духовке. Кабачки, баклажаны, сладкий перец, цветная капуста, тыква, брокколи – все эти овощи отлично запекаются горячим воздухом и сохраняют сочность. Можно приготовить домашние овощные чипсы (например, из тонко нарезанного картофеля, свеклы или даже капусты кейл) – они высушатся и подрумянятся равномерно. Для запеченных овощей выставляйте ~180 °С и в среднем 10–15 минут (точное время зависит от размеров кусков). Пару раз стоит открыть и перемешать содержимое корзины для равномерной прожарки. Уже через четверть часа вы получите аппетитный гарнир из овощей-гриль без лишнего масла и возни.

Быстрые горячие перекусы и выпечка малых порций

Аэрогриль выручает, когда нужно подготовить небольшой горячий перекус. Он может выступить в роли тостера или мини-печи. Например, слойки или мини-пиццы в нем пекутся за считанные минуты. Слоеный круассан с сыром и ветчиной на завтрак можно запечь в аэрогриле примерно за 3–5 минут при 180 °С – хлеб станет хрустящим, сыр расплавится, и все это без долгого разогрева духовки. Так же быстро можно приготовлять горячие бутерброды, сырные гренки, сосиски в тесте, печеные яблоки и другие мелочи. Небольшие печенья или кексы также удаются в аэрогриле – выпекаются быстрее, чем в духовом шкафу, хотя за раз поместится не слишком много штук. Для эксперимента можно даже испечь бисквитный корж в небольшой форме – при температуре ~160 °С он пропечется, но имейте в виду, что высокая выпечка может подняться неравномерно из-за тесноты камеры. В целом же, для больших тортов и сложных десертов лучше использовать духовку.

Когда духовка или сковорода лучше справятся

Несмотря на все преимущества, аэрогриль иногда проигрывает своим более традиционным коллегам. Бывают ситуации, когда старые добрые духовка или плита дадут лучший результат по вкусу, текстуре или просто окажутся удобнее. Рассмотрим основные случаи, когда классическая духовка или сковорода предпочтительнее.

Большие объемы и праздники

Если нужно приготовить еду на большую компанию, духовка вне конкуренции. Целый противень мясных или рыбных блюд, запеченные сразу овощи с гарниром, выпечка крупного пирога – все это войдет в духовку разом. Аэрогриль же рассчитан на малые порции и физически не сможет вместить много еды одновременно. К тому же, когда требуется подать к ужину несколько блюд разной температуры (например, запечь мясо и тут же испечь пирог), двумя ярусами духовки воспользоваться проще, чем готовить все поочередно в одном маленьком приборе. Вывод: для большой семьи или любителей готовить на несколько дней вперёд духовка по-прежнему необходима.

Выпечка и десерты в крупных формах

Выпекание хлеба, больших бисквитов, слойки на противне или формовка печенья в большом количестве – это стихия духовки. Температура в духовом шкафу держится стабильнее, объем больше, и тесто поднимается равномерно. Аэрогриль может выручить при выпечке маленьких партий, но заменить полноценную духовку для серьезной выпечки он не сможет. Если вы часто печете хлеб, дрожжевые пироги, печенье для всей семьи – без классической духовки не обойтись.

Тушение, томление и блюда с соусом

Любые рецепты, подразумевающие жидкость (вода, бульон, соус) или длительное томление под крышкой, требуют кастрюли или утятницы. Жаркое, рагу, супы, каши, соусы – все это готовится на плите или в духовке в глубокой посуде, но никак не в аэрогриле. В сухом жаре аэрогриля такие блюда либо пересохнут, либо вообще невыполнимы (как упоминалось, воду он не кипятит). Так что сковорода и кастрюля остаются незаменимыми для супов, плова, гуляша, соусов и прочих "мокрых" кулинарных задач.

Быстрая жарка и некоторые виды блюд на плите

Привычная сковородка иногда проще и лучше, чем аэрогриль. Яичница или блинчики будут готовы за пару минут на плите, в аэрогриле же их готовить попросту невозможно. Стейк из мраморной говядины многие предпочитают именно на раскаленной сковороде, чтобы получить ароматную корочку с маслом и травами – в аэрогриле тоже выйдет вкусно, но без характерного вкуса обжарки в масле. Паста и рис всегда варятся на плите, а не запекаются горячим воздухом. Кроме того, если требуется очень быстро разогреть или приготовить что-то небольшое (например, обжарить горсть грибов для омлета, растопить масло, подрумянить лук), то разогреть сковородку зачастую проще, чем задействовать целый прибор. Старая добрая плита дает больше контроля в некоторых техниках (взять хотя бы азиатское stir-fry, где нужен сильный жар и перемешивание – аэрогриль так не умеет). Таким образом, сковорода и духовка отлично дополняют возможности аэрогриля: каждая техника хороша для своих задач.

В конечном счете, выбор между аэрогрилем и духовкой зависит от ваших кулинарных привычек и задач. А на современной кухне найдется место и для традиций, и для высокотехнологичных новинок.