Один из главных элементов лица - нос

Люблю!
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Один из главных элементов лица - нос

Что делает нос красивым? Если попытаться определить красоту, её можно сгруппировать по цвету, форме или пропорциям, которые воспринимаются как гармоничные. Во всём мире индивидуальные вкусы, стиль знаменитостей, культурные различия и влияние медиа существенно формируют стандарты красоты. Если внешний вид носа не удовлетворяет, возможно проведение хирургической процедуры - ринопластики, или коррекции носа.

Верхняя часть структуры носа состоит из кости, нижняя - из хряща. Во время операции на носу можно изменить кость, хрящи, кожу или все три компонента. С хирургом необходимо обсудить, подходит ли вам ринопластика и каким образом будет достигнут желаемый результат. При планировании операции хирург учитывает черты лица, состояние кожи носа и то, какие изменения хочет пациент. Если пациент подходит для операции, разрабатывается индивидуальный план. Именно поэтому выбор специалиста, такого как лучший пластический хирург в Риге, имеет решающее значение для результата.

Зачем проводится ринопластика?

Ринопластика позволяет изменить размер, форму или пропорции носа. Она проводится для коррекции деформаций после травм, врождённых дефектов или для улучшения дыхательной функции. С помощью операции можно улучшить соотношение размера носа с лицом, ширину носа, размер ноздрей, профиль спинки носа с заметными горбинками или впадинами, скорректировать увеличенный, вздёрнутый или искривлённый кончик носа, а также асимметрию.

Подготовка к операции

Перед операцией необходимо проконсультироваться с хирургом относительно целей процедуры и медицинского анамнеза пациента. Проводится физический осмотр с тщательной оценкой кожи носа для определения возможных изменений. Хирург может назначить анализы крови или другие лабораторные исследования. Примерно за две недели до и после операции рекомендуется избегать приёма обезболивающих средств, замедляющих свёртываемость крови и повышающих риск кровотечения.

Послеоперационный период

Операция не является болезненной, так как проводится под общей анестезией. Для предотвращения кровотечения и отёка в течение нескольких недель после операции необходимо соблюдать меры предосторожности. Врач может рекомендовать избегать интенсивных физических нагрузок, вместо душа принимать ванну, чтобы не намочить повязки, а также беречь нос от механических воздействий. При чистке зубов следует минимизировать движение верхней губы. Отёчность лица и синяки могут сохраняться от двух до четырёх недель после операции на носу.

Чтобы каждый мог устранить недостатки носа и получить качественный, долговременный результат, клиника пластической хирургии Dr. Zaržecka и Dr. Krūmiņa также выполняет коррекцию формы носа - безопасную процедуру, которую проводят ведущие пластические хирурги Латвии.

#медицина #красота #хирургия
Видео