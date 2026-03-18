В семье Бекхэмов вновь заговорили о возможном конфликте. Бруклин Бекхэм оказался в центре обсуждений после того, как не поздравил свою мать Викторию Бекхэм с Днем матери, который отмечался в Великобритании.

При этом молодой человек не остался в стороне от семейных публикаций. В соцсетях он тепло поздравил свою тещу Клаудию Пельтц с днем рождения, сопроводив пост словами признания и пожеланиями хорошего дня. Этот жест сразу привлек внимание пользователей и вызвал волну комментариев.

Кого поздравили, а кого — нет

Виктория Бекхэм в этот день все же получила поздравления от близких. Ее поддержали муж Дэвид Бекхэм, а также младшие дети — Ромео, Круз и Харпер.

Отсутствие публичного поздравления от старшего сына многие восприняли как демонстративный жест, особенно на фоне его активности в адрес семьи жены.

Давний конфликт

Ситуация получила дополнительный резонанс из-за прежних высказываний Бруклина. Ранее он уже делал резкое заявление, в котором дал понять, что не намерен мириться с родителями.

По его словам, в течение многих лет он чувствовал давление и контроль со стороны семьи, в том числе в вопросах, связанных с освещением их жизни в СМИ. Он также утверждал, что столкнулся с попытками распространять недостоверную информацию ради сохранения имиджа.

Что происходит сейчас

На данный момент ни Бруклин Бекхэм, ни Виктория Бекхэм публично не комментировали ситуацию. Однако пользователи сети продолжают активно обсуждать происходящее и строить предположения о состоянии отношений внутри звездной семьи.

История вновь подогрела интерес к личной жизни Бекхэмов, которая уже не первый раз становится предметом внимания публики.