Простой, быстрый и неожиданно вкусный — салат «Три стакана» готовится из доступных продуктов, но за счёт удачного сочетания ингредиентов неизменно производит впечатление и подходит как для будней, так и для праздничного стола.
Почему салат так называется
Название закуски говорит само за себя: основные ингредиенты берутся в равных пропорциях — по одному стакану. Такой подход упрощает приготовление и избавляет от необходимости точных измерений.
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся:
- консервированная фасоль — 1 стакан
- виноград кишмиш — 1 стакан
- сухарики — 1 стакан
- кислое яблоко — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- лимонный сок — 1 ч. л.
- майонез — по вкусу
Как приготовить
Сначала консервированную фасоль откидывают на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость. Сухарики лучше использовать из чёрного хлеба — их можно приготовить самостоятельно, нарезав хлеб кубиками и слегка обжарив на растительном масле.
Виноград, в зависимости от размера ягод, оставляют целым или разрезают пополам, после чего соединяют с фасолью. Яблоко нарезают кубиками и отдельно сбрызгивают лимонным соком, чтобы оно не потемнело, затем добавляют в общую миску.
В салат выдавливают чеснок, заправляют майонезом и аккуратно перемешивают. Сухарики кладут в самом конце — непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили хрустящую текстуру.
Чем хорош этот салат
Салат «Три стакана» удачно сочетает сладость винограда, кислинку яблока, сытность фасоли и пикантность чеснока. Он готовится за считанные минуты, не требует сложных техник и отлично подойдёт в качестве быстрой закуски для гостей.
Оставить комментарий