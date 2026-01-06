Простой, быстрый и неожиданно вкусный — салат «Три стакана» готовится из доступных продуктов, но за счёт удачного сочетания ингредиентов неизменно производит впечатление и подходит как для будней, так и для праздничного стола.

Почему салат так называется

Название закуски говорит само за себя: основные ингредиенты берутся в равных пропорциях — по одному стакану. Такой подход упрощает приготовление и избавляет от необходимости точных измерений.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся:

консервированная фасоль — 1 стакан

виноград кишмиш — 1 стакан

сухарики — 1 стакан

кислое яблоко — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

лимонный сок — 1 ч. л.

майонез — по вкусу

Как приготовить

Сначала консервированную фасоль откидывают на сито, чтобы убрать лишнюю жидкость. Сухарики лучше использовать из чёрного хлеба — их можно приготовить самостоятельно, нарезав хлеб кубиками и слегка обжарив на растительном масле.

Виноград, в зависимости от размера ягод, оставляют целым или разрезают пополам, после чего соединяют с фасолью. Яблоко нарезают кубиками и отдельно сбрызгивают лимонным соком, чтобы оно не потемнело, затем добавляют в общую миску.

В салат выдавливают чеснок, заправляют майонезом и аккуратно перемешивают. Сухарики кладут в самом конце — непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили хрустящую текстуру.

Чем хорош этот салат

Салат «Три стакана» удачно сочетает сладость винограда, кислинку яблока, сытность фасоли и пикантность чеснока. Он готовится за считанные минуты, не требует сложных техник и отлично подойдёт в качестве быстрой закуски для гостей.

