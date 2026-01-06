Проблемы с сердцем по-прежнему воспринимаются как «возрастная» история, а многие симптомы — как повод выпить таблетку и жить дальше. Однако врачи предупреждают: распространённые мифы о сердечно-сосудистых заболеваниях мешают вовремя заметить опасность и обратиться за помощью.

Миф 1. Болезни сердца — удел пожилых

Сердечно-сосудистые заболевания всё чаще диагностируются у молодых людей. Инфаркты нередко случаются у мужчин до 40 лет, а инсульты — в возрасте 20–40 лет. Риск повышают наследственность, лишний вес, гипертония, диабет, нарушения обмена липидов, а также курение, малоподвижный образ жизни, фастфуд, алкоголь и хронический стресс.

Миф 2. Боль в груди всегда означает проблемы с сердцем

Боль в грудной клетке может быть связана не только с сердцем, но и с заболеваниями лёгких, желудка, сосудов или опорно-двигательной системы. Самостоятельно определить причину невозможно, поэтому любые подобные симптомы требуют врачебной оценки. При этом сердечные заболевания иногда протекают и вовсе без боли — например, при безболевой ишемии.

Миф 3. Достаточно выпить таблетку, когда стало плохо

Многие воспринимают лекарства как разовую «скорую помощь». Но гипертония, стенокардия и другие сердечные болезни требуют постоянного, регулярного лечения. Пропуски приёма препаратов и самолечение значительно повышают риск осложнений.

Миф 4. Операция — единственный эффективный метод лечения

Хирургическое вмешательство действительно может спасти жизнь, но подходит не всем. В ряде случаев применяются медикаментозная терапия и современные неинвазивные методы. Например, усиленная наружная контрпульсация помогает улучшить кровоснабжение сердца без операции и снизить выраженность симптомов.

Миф 5. Давление 150/100 — это «рабочая норма»

Повышенное артериальное давление не становится безопасным из-за привычки к нему. Со временем оно повреждает сосуды, сердце, почки и мозг, увеличивая риск инфаркта и инсульта. Основой профилактики остаются коррекция образа жизни и, при необходимости, своевременное медикаментозное лечение.

Миф 6. Для здоровья нужно обязательно проходить 10 000 шагов

Фиксированная цифра не является универсальной. Польза для сердца начинается уже с меньшего объёма движения, особенно у людей с низкой физической активностью. Гораздо важнее регулярность и интенсивность нагрузок, а не точное количество шагов.

Миф 7. Все жиры вредны для сердца

Опасность представляют не сами жиры, а их избыток и неправильный выбор. Насыщенные и трансжиры повышают уровень «плохого» холестерина, тогда как полезные жиры из рыбы, орехов и растительных масел помогают поддерживать здоровье сосудов и сердца.

Почему важно пересматривать привычные представления

Мифы о сердечно-сосудистых заболеваниях создают ложное чувство безопасности. Регулярные обследования, внимание к симптомам и осознанный подход к образу жизни остаются ключевыми факторами профилактики и сохранения здоровья сердца.

