Правила первой помощи дома: что должно быть в аптечке зимой 0 261

Люблю!
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правила первой помощи дома: что должно быть в аптечке зимой

Зимой универсальная аптечка уже не работает – организм иначе реагирует на температуру, инфекции, повреждение кожи и потерю жидкости, чем в другие сезоны. В холодное время года рисков всегда больше из-за сезонных простуд, вирусов, вероятности травм и падения на скользких поверхностях, повреждения кожи от холода, расстройства пищеварения. Правильно собранная аптечка не вылечит и не заменит квалифицированную медицинскую помощь, но поможет облегчить состояние и не допустить осложнений, пока не появится возможность обратиться к врачу.

Что положить в аптечку

Обработка ран, порезов, ссадин

Зимой кожу повредить легко, а заживать она будет медленно. Включите небольшой набор, чтобы быстро обработать повреждения (мелкие травмы, порезы) и закрыть их, чтобы внутрь не попала инфекция:

  • кожный антисептик для наружной обработки;

  • стерильные салфетки;

  • бинты;

  • фиксирующие повязки;

  • пластыри разных размеров.

Повреждения кожи от холода и легкие бытовые ожоги

Зимой очень легко получить легкую степень обморожения или столкнуться с симптомами холодовой аллергии: кожа немеет, становится болезненной, позже появляется жжение и покраснение. Тоже самое касается ожогов: вокруг много огоньков, а после долгого времени на морозе так и тянет приложить руки к горячей батарее. Нужны средства, которые обеспечат сухость, уход и защиту, чтобы не травмировать эпидермис еще больше:

  • стерильные салфетки;

  • бинты;

  • фиксирующие повязки или пластыри;

  • успокаивающие мази с пантенолом;

  • обезболивающие.

Простуда и температура

Зима – сезон ОРВИ, а в праздники, при большом скоплении людей, вероятность подхватить вирус повышается, даже если у вас крепкий иммунитет. Главная задача вашей аптечки – контролировать состояние и помочь организму пережить лихорадку без лишней нагрузки на организм. Сделайте упор на растворы – и взрослым, и детям при температуре трудно пить, а организм быстро теряет жидкость.

  • термометр;

  • жаропонижающее средство общего действия;

  • растворы для восполнения жидкости при температуре и ознобе (например, электролиты).

Расстройства пищеварения

Переедание, несвежая еда в гостях, блюда в незнакомых кафе и уличные угощения легко могут вызвать интоксикацию и обезвоживание. Вам понадобится набор, который снизит интенсивность симптомов и поддержит нормальное состояние организма до приезда врача.

  • растворы для восполнения жидкости;

  • сорбенты общего назначения

Аллергические реакции

Холод, пищевые факторы и бытовая химия – главные триггеры, с которы легко столкнутся зимой. Аптечные средства уберут легкие проявления. Но если симптомы интенсивные, не тяните и срочно обращайтесь к врачу.

  • Антигистаминное средство общего действия;

  • наружное средство при кожных реакциях.

Аптечка точно в порядке: проверьте по чек-листу

Перед длинными выходными стоит один раз спокойно пересмотреть аптечку – не докупать все подряд, а убедиться, что базовые вещи действительно готовы к использованию.

  • Сроки годности в порядке.

  • У вас достаточно расходников: салфеток, бинтов, пластырей.

  • Есть средства для взрослых и детей (дозировки препаратов отличаются, у многих они не универсальны).

  • О месте хранения знают все в доме.

  • Условия хранения соблюдаются: место темное, сухое, без источников влаги.

Это может быть опасно

В суете зимних праздников легко потеряться и не заметить, что симптомы ухудшаются. Или проще "принять таблетку", чтобы быстро поправить состояние. Но именно эти ошибки могут оказаться фатальным – на всякий случай изучите список ниже. Не стоит:

  • Пить антибиотики без назначения врача.

  • Использовать сильнодействующие средства, если вы не уверены, что показания достаточные.

  • Не соблюдать дозировку.

  • Сочетать несколько средств от температуры одновременно, если она быстро не снижается.

  • Не обращаться к врачу, если состояние ухудшается.

#медицина #зима #травмы #простуда #аптечка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
