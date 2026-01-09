Иногда причина вечного хаоса дома – не лень и не нехватка времени, а сам интерьер. Некоторые решения, кажущиеся стильными, на деле делают уборку бесконечной. Ниже – главные дизайнерские ошибки, из-за которых порядок дома держится ровно до следующего дня.

1. Слишком много открытых поверхностей

Открытые стеллажи, полки и настенные декорации красиво смотрятся на фото, но в реальности становятся магнитом для пыли.

Если хочется визуальной легкости – оставьте одну открытую полку, а остальное закройте фасадами без фрезеровки.

Гладкие поверхности проще протирать и не требуют постоянной чистки.

2. Мелкий декор на горизонталях

Свечи, статуэтки, растения, диффузоры – все это создает уют, но затрудняет уборку. Чтобы протереть пыль, нужно снимать десятки предметов, а потом расставлять их заново.

Оптимально: группировать декор по 2–3 элемента на подносе или подставке. Это выглядит аккуратно и экономит время.

3. Сложный текстиль

Ковры с высоким ворсом, бархатные шторы и ворсистые пледы делают интерьер уютным, но именно они сильнее всего собирают пыль и шерсть.

Если в доме животные или аллергики – выбирайте материалы с коротким ворсом, плотные ткани или легко стираемые чехлы.

4. Мебель вплотную к полу

Диваны и комоды без ножек выглядят монолитно, но под ними невозможно пропылесосить.

Через пару месяцев там собирается целый слой пыли, до которого не добраться без перестановки мебели.

Совет: выбирайте модели на ножках высотой не меньше 10 см – туда легко проходит робот-пылесос и обычная щетка.

5. Глянцевые поверхности и темные фасады

Глянец и глубокие оттенки эффектно смотрятся в каталоге, но в жизни на них видны отпечатки, пыль и даже следы от тряпки.

Если не готовы ежедневно протирать каждую дверцу – выбирайте матовые покрытия, особенно в кухне и ванной. Они выглядят не менее стильно и не требуют постоянного ухода.

6. Отсутствие места для хранения

Даже самая чистая квартира будет казаться захламленной, если вещи лежат на виду.

Главное правило: у каждой категории должно быть свое место. Не обязательно покупать громоздкие шкафы – помогут закрытые короба, корзины, модули с дверцами. Главное – убрать все лишнее с открытых поверхностей.

7. Светильники со сложной формой

Многоуровневые люстры, дизайнерские абажуры и стеклянные плафоны выглядят эффектно, но собирать пыль с каждой детали – настоящее испытание.

В повседневном интерьере лучше выбирать лаконичные формы и гладкие поверхности, особенно если потолки невысокие.