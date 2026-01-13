Baltijas balss logotype
Крепкий брак оказался одним из ключевых факторов благополучия в пожилом возрасте 0 191

Люблю!
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крепкий брак оказался одним из ключевых факторов благополучия в пожилом возрасте

Европейские демографы установили, что люди, родившиеся в 1945–1957 годах, в пожилом возрасте ощущают себя лучше при наличии стабильного брака. Об этом пишет European Journal of Population.

Руководивший работой Миика Мяки исходил из предположения, что благополучие в старости определяется всей жизненной траекторией, а не только текущими условиями. Для проверки гипотезы учёные проанализировали данные SHARE, включив в выборку более 18 тысяч респондентов из стран Евросоюза, Швейцарии и Израиля возрастом от 60 лет. Их опросили об истории их романтических отношений — от первых свиданий до браков и разводов.

Исследователи выделили пять основных жизненных траекторий: стабильный брак, повторный брак, развод без последующего союза, серийные сожительства и одиночество. Большинство участников относились к группе со стабильным браком, тогда как варианты одиночества и серийных сожительств встречались значительно реже.

Оказалось, что наивысший уровень благополучия в пожилом возрасте демонстрируют люди со стабильным браком, причём вне зависимости от уровня образования. При этом самые низкие показатели качества жизни обнаружены у разведённых людей с низким уровнем образования, что указывает на уязвимость лиц с ограниченными социальными и экономическими ресурсами при утрате партнёра.

#Европа #демография #брак #семья #отношения #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
