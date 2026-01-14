Пугачева показала редкое фото с Раймондом Паулсом в честь его юбилея.

Алла Борисовна кратко поздравила легендарного композитора с днем рождения. Именно его песни стали «визитной карточкой» Примадонны.

12 января легендарный композитор Раймонд Паулс отметил 90-летие. Советский и латвийский музыкант известен как автор хитов, которые на пике своей карьеры исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле и другие артисты.

Примадонна решила публично поздравить выдающегося композитора в своем блоге. «Старинные часы еще идут. С юбилеем, Маэстро!» — написала Алла Борисовна. Поздравление отсылало к песне «Старинные часы», музыку к которой написал Паулс. Текст композиции сочинил поэт Илья Резник. Исполнила песню Примадонна. Артистка также опубликовала фото с виновником торжества, которое было сделано еще в 90-е годы.

Соцсети

Среди композиций, написанных Раймондом, есть также следующие хиты: «Листья желтые», «Миллион алых роз», «Маэстро», «Вернисаж», «Еще не вечер» и другие. Также он сочинил музыку к фильмам «Три плюс два», «Долгая дорога в дюнах», «Театр», «Блюз под дождем» и другим картинам.

Ранее композитора поздравил его именитый коллега Игорь Крутой. Игорь выразил глубокое уважение к творчеству Паулса и назвал его ключевой фигурой музыкальной индустрии. По его мнению, созданные композитором хиты до сих пор находят отклик в сердцах миллионов слушателей на всем постсоветском пространстве. Музыкант отметил редкое умение юбиляра сохранять полную невозмутимость, сопровождая свои выступления искрометным юмором.

«Дорогой Раймонд, здоровья и радости вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше... Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный друг!» — написал 71-летний Крутой.

Подписчики Игоря тоже не остались в стороне. В комментариях под его публикацией пользователи Сети выразили свою признательность юбиляру. Слушатели поблагодарили Раймонда Паулса за легендарные мелодии, которые стали символами целой эпохи.