Не могли пройти мимо этого трендового рецепта, тем более что он прекрасно подходит для заготовки впрок. Такие наггетсы можно приготовить как классическим способом, пожарив в масле, так и запечь в духовке — для более полезной версии блюда.
Ингредиенты на 5 порций
-
растительное масло - 1 ст. л.
-
филе куриной грудки - 4 шт.
-
соль - по вкусу
-
молотый чёрный перец - по вкусу
-
копчёная паприка - по вкусу
-
мука - 100 г
-
яйца - 2 шт.
-
кукурузные хлопья неглазированные - 100 г
Приготовление:
-
Нарежьте филе небольшими кусочками.
-
Смешайте муку с солью, перцем и паприкой.
-
Взбейте яйца вилкой.
-
Измельчите кукурузные хлопья в мелкую крошку с помощью блендера или ступки.
-
Обваляйте кусочки курицы в муке, затем окуните в яйцо и обсыпьте кукурузными хлопьями.
-
Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте противень растительным маслом. Выложите наггетсы на противень и выпекайте в разогретой духовке 18–20 минут.
-
Для заморозки застелите разделочную доску бумагой для выпечки или пищевой плёнкой, выложите на неё наггетсы и отправьте в морозилку на пару часов.
-
Переложите замороженные кусочки курицы в зип-пакет или вакуумируйте. Храните их в морозилке не более 2 месяцев.
