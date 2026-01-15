Baltijas balss logotype
Домашние наггетсы с кукурузными хлопьями: простой рецепт 0 164

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домашние наггетсы с кукурузными хлопьями: простой рецепт
ФОТО: depositphotos

Не могли пройти мимо этого трендового рецепта, тем более что он прекрасно подходит для заготовки впрок. Такие наггетсы можно приготовить как классическим способом, пожарив в масле, так и запечь в духовке — для более полезной версии блюда.

Ингредиенты на 5 порций

  • растительное масло - 1 ст. л.

  • филе куриной грудки - 4 шт.

  • соль - по вкусу

  • молотый чёрный перец - по вкусу

  • копчёная паприка - по вкусу

  • мука - 100 г

  • яйца - 2 шт.

  • кукурузные хлопья неглазированные - 100 г

Приготовление:

  • Нарежьте филе небольшими кусочками.

  • Смешайте муку с солью, перцем и паприкой.

  • Взбейте яйца вилкой.

  • Измельчите кукурузные хлопья в мелкую крошку с помощью блендера или ступки.

  • Обваляйте кусочки курицы в муке, затем окуните в яйцо и обсыпьте кукурузными хлопьями.

  • Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте противень растительным маслом. Выложите наггетсы на противень и выпекайте в разогретой духовке 18–20 минут.

  • Для заморозки застелите разделочную доску бумагой для выпечки или пищевой плёнкой, выложите на неё наггетсы и отправьте в морозилку на пару часов.

  • Переложите замороженные кусочки курицы в зип-пакет или вакуумируйте. Храните их в морозилке не более 2 месяцев.

#заморозка #курица #духовка #еда
Видео