Как мириться после ссоры с любимыми: 5 ошибок, которые разрушают отношения

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как мириться после ссоры с любимыми: 5 ошибок, которые разрушают отношения

После конфликта с партнером важно не просто сказать «извини», а правильно вести себя, чтобы ссора не оставила следа. Психологи советуют избегать пяти типичных ошибок, которые могут усилить недопонимание и отдалить вас друг от друга.

Чего не стоит делать после примирения

  1. Впадать в «все или ничего»

    Не используйте обобщения вроде «ты всегда» или «ты никогда». После ссоры важно учитывать мнение партнера и оставаться беспристрастным, а не обострять конфликт.

  2. Проявлять холодность

    Молчание и «правило трех дней» лишь усиливают недопонимание. Если чувства еще кипят, лучше открыто поговорить, чем ждать, что другой первым пойдет на контакт.

  3. Вспоминать прошлые высказывания во время ссоры

    То, что было сказано в разгар конфликта, должно остаться в прошлом. После примирения не стоит возвращаться к обидам и обидным словам.

  4. Оправдываться за свои действия

    Не перекладывайте вину на плохой день, усталость или недосып. Честный и спокойный диалог гораздо эффективнее, чем оправдания.

  5. Упрекать себя за конфликт

    Ссоры — это нормально и могут свидетельствовать о том, что вы оба заботитесь о ваших отношениях. Главное — научиться решать конфликты, а не винить себя за них.

Правильное примирение помогает партнерам расти эмоционально и укрепляет связь. После ссоры главное — честность, уважение и готовность слушать друг друга.

Источник

Читайте нас также:
#отношения #советы #эмоции #ссора #общение #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
