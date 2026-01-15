Впадать в «все или ничего» Не используйте обобщения вроде «ты всегда» или «ты никогда». После ссоры важно учитывать мнение партнера и оставаться беспристрастным, а не обострять конфликт.

Проявлять холодность Молчание и «правило трех дней» лишь усиливают недопонимание. Если чувства еще кипят, лучше открыто поговорить, чем ждать, что другой первым пойдет на контакт.

Вспоминать прошлые высказывания во время ссоры То, что было сказано в разгар конфликта, должно остаться в прошлом. После примирения не стоит возвращаться к обидам и обидным словам.

Оправдываться за свои действия Не перекладывайте вину на плохой день, усталость или недосып. Честный и спокойный диалог гораздо эффективнее, чем оправдания.